Ракетный арсенал в Торопце был "защищен" антидроновым комплексом Мурена
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Ракетный арсенал в Торопце был "защищен" антидроновым комплексом Мурена

Торопец
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Источник:  online.ua

Атакованный ночью 18 сентября украинскими БПЛА ракетный арсенал в Торопце был «защищен» системой борьбы с БПЛА за 212 млн руб.

Главные тезисы

  • Ракетный арсенал в Торопце был атакован украинскими дронами, защищенными антидроновым комплексом Мурена стоимостью 212 млн рублей.
  • Система Мурена предназначена для защиты от низколетящих малоразмерных БПЛА и имеет дальность обнаружения равную 2 км.
  • Атака привела к пожару и детонации боеприпасов на территории ракетного арсенала в Торопце, вызвав эвакуацию жителей и введение запрета на посещение лесов в округе.
  • Спутниковые снимки показывают масштаб задымления на территории воинской части в Торопце после массовой атаки дронов.

Ракетный арсенал в Торопце был "защищен": что известно

Территория склада боеприпасов в Торопце в Тверской области, где начался большой пожар после атаки украинских беспилотников, была оборудована охранным комплексом "Мурена 1 СВ" стоимостью 211,6 млн руб. с функцией защиты от БПЛА.

Об этом свидетельствуют данные госзакупок.

Из документации следует, что система была приобретена осенью 2020 года по заказу Минобороны РФ. В стоимость входили поставки, установка и пусконаладочные работы. Исполнитель неизвестен — аукцион проводился в закрытом режиме.

На сайте производителя Юмирс говорится, что Мурена 1 СВ предназначена для круглосуточной охраны территорий, зданий и режимных помещений. Среди функций комплекса — «обнаружение и траекторное сопровождение низколетящих малоразмерных БПЛА». Максимальная дальность обнаружения и нейтрализации дрона — 2 км.

Соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm и OSINT-эксперт Иракли Комахидзе предположил, что состав могли атаковать с помощью не только дронов, но и дальнобойных ракет.

На одном из видео слышен звук, характерный для ракеты.

Сами склады находились в бетонных постройках, которые не могли пробить обычные БПЛА.

Кроме этого, согласно сайту госзакупок, на складе в 2021 году были установлены деревянные тары под противотанковые мины ТМ-62 стоимостью 45 млн. руб.

Из-за пожара на складе сдетонировали боеприпасы. Жители ближайшего к нему села эвакуировались, в городе взрывной волной выбило окна в десятках квартир. Власти подтвердили атаку БПЛА, однако не сообщили масштабы повреждений. Также они ввели запрет на посещение лесов в Торопецком округе.

В 2015 году на строительство арсенала выделили 3,6 млрд. руб. Замглавы Минобороны утверждал, что каждое хранилище сооружения вмещает до 240 тонн ракет и боеприпасов.

Удар по российскому арсеналу в Торопце: появились спутниковые снимки

Спутниковые снимки Planet Labs сделаны 18 сентября в 11.30 по киевскому времени. На них видно масштабное задымление на территории воинской части №11777, отвечающей за состав Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.

В частности, на фото есть спутниковые снимки 107 арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце. Одни были сделаны 16 сентября, а другие — 18 сентября, после атаки украинских дронов.

Так, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России. Местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работали ПВО и вспыхнул пожар.

Позже источники в СБУ сообщили, что состав главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО. Источники также отметили, что на этом складе хранились ракеты для комплексов Искандер и Точка-У, а также управляемые авиационные бомбы (КАБы).

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