Ракетний удар РФ по Полтавщині. Є загиблий та поранені

У Полтавській громаді ввечері 8 квітня пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

РФ атакувала Полтавщину

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України оголосили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. Поширити

Жителів кількох областей, де залунали тривоги, закликали перебувати в укриттях.

Пізніше керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади.

На місці працюють усі відповідні служби. Філіп Пронін Керівник Полтавської ОВА

О 22.30 очільник області розказав подробиці атаки РФ на Полтавщину.

Тяжкий вечір для Полтавщини. На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Кількість поранених зросла до 10 осіб.

На Полтавщині знайшли тіло 4 загиблого від обстрілу

На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини, — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по промисловому обʼєкту на Полтавщині, повністю зруйнувавши виробничий цех.

Повідомлялося, що двоє людей загинуло, двоє отримали поранення та госпіталізовані з незначними ушкодженнями. Поширити

Рятувальники продовжували пошуки ще двох людей. Тіло третього загиблого знайшли 28 серпня.

У ОП повідомили, що російська армія обстріляла селище Гоголеве Миргородського району. Виникла пожежа на олійниці.