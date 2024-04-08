Ракетный удар РФ по Полтавщине. Есть погибший и раненые

В Полтавской общине вечером 8 апреля прогремели взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

РФ атаковала Полтавщину

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины объявили об угрозе нанесения российскими оккупантами ударов с применением баллистических ракет.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. Поделиться

Жителей нескольких областей, где раздались тревоги, призывали находиться в укрытиях.

Позже руководитель Полтавской ОВО Филипп Пронин сообщил, что враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской общины.

На месте работают все соответствующие службы. Филипп Пронин Руководитель Полтавской ОВА

В 22.30 глава области рассказал подробности атаки РФ на Полтавщину.

Тяжелый вечер для Полтавщины. К сожалению, в результате вражеского удара по гражданскому дому один человек погиб. По предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

Частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

Количество раненых возросло до 10 человек.

На Полтавщине нашли тело 4 погибшего от обстрела

На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели обнаружили тело четвертого человека, — сообщили в ОВА.

Напомним, 28 августа российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту на Полтавщине, полностью разрушив производственный цех.

Сообщалось, что два человека погибли, двое получили ранения и госпитализированы с незначительными повреждениями. Поделиться

Спасатели продолжали поиски еще двух человек. Тело третьего погибшего обнаружили 28 августа.

В ОП сообщили, что российская армия обстреляла поселок Гоголев Миргородского района. Возник пожар на олейнице.