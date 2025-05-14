Ракетний удар РФ по Сумщині. Кількість загиблих і поранених зросла

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Сумській громаді 14 травня зросла до дев'яти, двоє з них — у тяжкому стані.
Головні тези:
- Кількість жертв ракетного удару по Сумській громаді зросла: дев'ятеро постраждалих, двоє у важкому стані.
- Російська Федерація вбила двох людей у на Сумщині.
Росія вбила двох людей на Сумщині
Таку уточнену інформацію оприлюднила у Фейсбуці пресслужба Сумської міської ради.
Прокуратура Сумської області уточнила, що загиблі — чоловіки віком 36 та 29 років.
Нагадаємо, близько 14.45 росіяни завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у місті Суми.
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