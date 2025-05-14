Ракетний удар РФ по Сумщині. Кількість загиблих і поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Сумщині. Кількість загиблих і поранених зросла

Сумська обласна прокуратура
Сумщина

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Сумській громаді 14 травня зросла до дев'яти, двоє з них — у тяжкому стані.

Головні тези:

  • Кількість жертв ракетного удару по Сумській громаді зросла: дев'ятеро постраждалих, двоє у важкому стані.
  • Російська Федерація вбила двох людей у на Сумщині.

Росія вбила двох людей на Сумщині

Таку уточнену інформацію оприлюднила у Фейсбуці пресслужба Сумської міської ради.

Внаслідок атаки росіян по обʼєкту промисловості загинуло дві людини, девʼять поранено, двоє з них — у важкому стані.

Прокуратура Сумської області уточнила, що загиблі — чоловіки віком 36 та 29 років.

Нагадаємо, близько 14.45 росіяни завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у місті Суми.

Раніше була інформація про двох загиблих і шістьох поранених.

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