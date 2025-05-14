Ракетный удар РФ по Сумщине. Число погибших и раненых возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Сумщине. Число погибших и раненых возросло

Сумская областная прокуратура
Сумщина
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Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумской громаде 14 мая возросло до девяти, двое из них — в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Число пострадавших от ракетного удара РФ по Сумщине увеличилось до девяти человек.
  • Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян.
  • В результате ракетного удара два человека погибли.

Россия убила двух человек в Сумской области

Такую уточненную информацию обнародовала в Фейсбуке пресс-служба Сумского городского совета.

В результате атаки россиян по объекту промышленности погибли два человека, девять ранены, двое из них — в тяжелом состоянии.

Прокуратура Сумской области уточнила, что погибшие мужчины в возрасте 36 и 29 лет.

Напомним, около 14.45 россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту в городе Сумы.

Ранее была информация о двух погибших и шести раненых.

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