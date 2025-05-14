Ракетный удар РФ по Сумщине. Число погибших и раненых возросло

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумской громаде 14 мая возросло до девяти, двое из них — в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Число пострадавших от ракетного удара РФ по Сумщине увеличилось до девяти человек.
- Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян.
- В результате ракетного удара два человека погибли.
Россия убила двух человек в Сумской области
Такую уточненную информацию обнародовала в Фейсбуке пресс-служба Сумского городского совета.
Прокуратура Сумской области уточнила, что погибшие мужчины в возрасте 36 и 29 лет.
Напомним, около 14.45 россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту в городе Сумы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-