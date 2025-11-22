Ракетний удар РФ по Тернополю — рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло
Ракетний удар РФ по Тернополю — рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло

ДСНС України
Тернопіль

У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи: кількість жертв ракетного удару РФ 19 листопада зросла до 33.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару РФ по Тернополю загинуло 33 особи, в тому числі 6 дітей. Тривають пошуково-рятувальні операції.
  • Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло ще однієї жінки.
  • Загалом 94 особи (включаючи 18 дітей) отримали травми в результаті ракетного удару, а 6 осіб (з них 1 дитина) вважаються зниклими безвісти.

У Тернополі деблокували з руїн будинку тіло жінки

22 листопада близько 16:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї жінки.

Станом на зараз:

  • загинуло 33 особи (з них 6 дітей)

  • травмовано 94 особи (з них 18 дітей)

  • вважаються зниклими безвісти 6 осіб (з них 1 дитина)

Нагадаємо, Росія ударила по багатоповерхівках Тернополя ракетою Х-101 вранці 19 листопада.

