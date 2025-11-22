Ракетний удар РФ по Тернополю — рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло

У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи: кількість жертв ракетного удару РФ 19 листопада зросла до 33.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару РФ по Тернополю загинуло 33 особи, в тому числі 6 дітей. Тривають пошуково-рятувальні операції.
- Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло ще однієї жінки.
- Загалом 94 особи (включаючи 18 дітей) отримали травми в результаті ракетного удару, а 6 осіб (з них 1 дитина) вважаються зниклими безвісти.
У Тернополі деблокували з руїн будинку тіло жінки
22 листопада близько 16:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї жінки.
Станом на зараз:
загинуло 33 особи (з них 6 дітей)
травмовано 94 особи (з них 18 дітей)
вважаються зниклими безвісти 6 осіб (з них 1 дитина)
Нагадаємо, Росія ударила по багатоповерхівках Тернополя ракетою Х-101 вранці 19 листопада.
