Ракетный удар РФ по Тернополю — спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело

В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы: количество жертв ракетного удара РФ 19 ноября выросло до 33.
Главные тезисы
- Число жертв ракетного удара РФ по Тернополю увеличилось до 33 человек, включая 6 детей.
- Продолжаются поисково-спасательные операции в развалинах зданий, где погибли люди.
- Общее количество пострадавших составляет 94 человека, среди которых 18 детей, и 6 человек, включая 1 ребенка, числятся пропавшими без вести.
В Тернополе деблокировали из развалин дома тело женщины
22 ноября около 16:00 спасатели обнаружили тело еще одной женщины.
По состоянию на сейчас:
погибли 33 человека (из них 6 детей)
травмировано 94 человека (из них 18 детей)
числятся пропавшими без вести 6 человек (из них 1 ребенок)
Напомним, Россия ударила по многоэтажкам Тернополя ракетой Х-101 утром 19 ноября.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-