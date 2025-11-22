Ракетный удар РФ по Тернополю — спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело
Ракетный удар РФ по Тернополю — спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело

В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы: количество жертв ракетного удара РФ 19 ноября выросло до 33.

Главные тезисы

  • Число жертв ракетного удара РФ по Тернополю увеличилось до 33 человек, включая 6 детей.
  • Продолжаются поисково-спасательные операции в развалинах зданий, где погибли люди.
  • Общее количество пострадавших составляет 94 человека, среди которых 18 детей, и 6 человек, включая 1 ребенка, числятся пропавшими без вести.

В Тернополе деблокировали из развалин дома тело женщины

22 ноября около 16:00 спасатели обнаружили тело еще одной женщины.

По состоянию на сейчас:

  • погибли 33 человека (из них 6 детей)

  • травмировано 94 человека (из них 18 детей)

  • числятся пропавшими без вести 6 человек (из них 1 ребенок)

Напомним, Россия ударила по многоэтажкам Тернополя ракетой Х-101 утром 19 ноября.

