Раптове зникнення озера Ла-Руж шокувало вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Раптове зникнення озера Ла-Руж шокувало вчених

Що сталося з озером Ла-Руж
Джерело:  online.ua

Наукова спільнота уже кілька місяців обговорює загадкову подію, якій досі важко знайти пояснення. Йдеться про випадок, коли озеро Ла-Руж у Квебеку висохло буквально за одну ніч.

Головні тези:

  • Першими на цю загадкову подію звернули увагу місцеві мешканці.
  • Геологічне зрушення спровокувало осушення водойми.

Що сталося з озером Ла-Руж

Озеро Ла-Руж займало площу близько 1,4 кв км.

Знімки із супутника Landsat 9 підтверджують той факт, що водойма за лічені години перетворилася на коричневу западину, повідомляє видання Daily Galaxy.

Оскільки озеро зникло вкрай швидко, місцеві мешканці почали бити на сполох, оскільки це стало серйозним ударом по екосистемі.

Згодом стало відомо, що земля під озером провалилася, створивши несподіваний дренажний шлях.

Це геологічне зрушення дозволило воді текти у зворотному напрямку від свого звичайного стоку, прямуючи до дрібніших ставків і річок, перш ніж досягти озера Лак Дода, розташованого приблизно за 10 км.

Попри те, що точну дату осушення досі дізнатися не вдалося, фахівці переконані, що це сталося в період із 29 квітня до 14 травня 2025 року.

Вчені звертають увагу на те, що неочікуване та блискавичне зникнення озера Лак-Руж є яскравим прикладом того, наскільки швидко можуть змінюватися ландшафти.

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