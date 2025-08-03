Раптове зникнення озера Ла-Руж шокувало вчених

Наукова спільнота уже кілька місяців обговорює загадкову подію, якій досі важко знайти пояснення. Йдеться про випадок, коли озеро Ла-Руж у Квебеку висохло буквально за одну ніч.

Що сталося з озером Ла-Руж

Озеро Ла-Руж займало площу близько 1,4 кв км.

Знімки із супутника Landsat 9 підтверджують той факт, що водойма за лічені години перетворилася на коричневу западину, повідомляє видання Daily Galaxy.

Оскільки озеро зникло вкрай швидко, місцеві мешканці почали бити на сполох, оскільки це стало серйозним ударом по екосистемі.

Згодом стало відомо, що земля під озером провалилася, створивши несподіваний дренажний шлях.

Це геологічне зрушення дозволило воді текти у зворотному напрямку від свого звичайного стоку, прямуючи до дрібніших ставків і річок, перш ніж досягти озера Лак Дода, розташованого приблизно за 10 км. Поширити

Попри те, що точну дату осушення досі дізнатися не вдалося, фахівці переконані, що це сталося в період із 29 квітня до 14 травня 2025 року.