Внезапное исчезновение озера Ла-Руж шокировало ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Внезапное исчезновение озера Ла-Руж шокировало ученых

Что произошло с озером Ла-Руж
Читати українською
Источник:  online.ua

Научное сообщество уже несколько месяцев обсуждает загадочное событие, которому трудно найти объяснения. Речь идет о случае, когда озеро Ла-Руж в Квебеке высохло буквально за одну ночь.

Главные тезисы

  • Первыми на это загадочное событие обратили внимание местные жители.
  • Геологический сдвиг спровоцировал осушение водоема.

Что произошло с озером Ла-Руж

Озеро Ла-Руж занимало площадь около 1,4 кв.

Снимки со спутника Landsat 9 подтверждают тот факт, что водоем за считанные часы превратился в коричневую впадину, сообщает издание Daily Galaxy.

Поскольку озеро исчезло крайне быстро, местные жители начали бить тревогу, поскольку это стало серьезным ударом по экосистеме.

Впоследствии стало известно, что земля под озером провалилась, создав неожиданный дренажный путь.

Этот геологический сдвиг позволил воде течь в обратном направлении от своего обычного стока, направляясь к более мелким прудам и рекам, прежде чем достичь озера Лак Дода, расположенного примерно в 10 км.

Несмотря на то, что точную дату до сих пор узнать не удалось, специалисты убеждены, что это произошло в период с 29 апреля по 14 мая 2025 года.

Ученые обращают внимание на то, что неожиданное и молниеносное исчезновение озера Лак-Руж является ярким примером того, насколько быстро могут меняться ландшафты.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Венера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Самое крупное месторождение лития в мире обнаружили в США — данные исследования
месторождение
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Смогут ли работы-хирурги проводить операции людям — данные исследования
робот

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?