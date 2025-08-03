Внезапное исчезновение озера Ла-Руж шокировало ученых

Научное сообщество уже несколько месяцев обсуждает загадочное событие, которому трудно найти объяснения. Речь идет о случае, когда озеро Ла-Руж в Квебеке высохло буквально за одну ночь.

Что произошло с озером Ла-Руж

Озеро Ла-Руж занимало площадь около 1,4 кв.

Снимки со спутника Landsat 9 подтверждают тот факт, что водоем за считанные часы превратился в коричневую впадину, сообщает издание Daily Galaxy.

Поскольку озеро исчезло крайне быстро, местные жители начали бить тревогу, поскольку это стало серьезным ударом по экосистеме.

Впоследствии стало известно, что земля под озером провалилась, создав неожиданный дренажный путь.

Этот геологический сдвиг позволил воде течь в обратном направлении от своего обычного стока, направляясь к более мелким прудам и рекам, прежде чем достичь озера Лак Дода, расположенного примерно в 10 км. Поделиться

Несмотря на то, что точную дату до сих пор узнать не удалось, специалисты убеждены, что это произошло в период с 29 апреля по 14 мая 2025 года.