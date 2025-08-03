Внезапное исчезновение озера Ла-Руж шокировало ученых

Научное сообщество уже несколько месяцев обсуждает загадочное событие, которому трудно найти объяснения. Речь идет о случае, когда озеро Ла-Руж в Квебеке высохло буквально за одну ночь.
Главные тезисы
- Первыми на это загадочное событие обратили внимание местные жители.
- Геологический сдвиг спровоцировал осушение водоема.
Что произошло с озером Ла-Руж
Озеро Ла-Руж занимало площадь около 1,4 кв.
Снимки со спутника Landsat 9 подтверждают тот факт, что водоем за считанные часы превратился в коричневую впадину, сообщает издание Daily Galaxy.
Поскольку озеро исчезло крайне быстро, местные жители начали бить тревогу, поскольку это стало серьезным ударом по экосистеме.
Впоследствии стало известно, что земля под озером провалилась, создав неожиданный дренажный путь.
Несмотря на то, что точную дату до сих пор узнать не удалось, специалисты убеждены, что это произошло в период с 29 апреля по 14 мая 2025 года.
Ученые обращают внимание на то, что неожиданное и молниеносное исчезновение озера Лак-Руж является ярким примером того, насколько быстро могут меняться ландшафты.
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