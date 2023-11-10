РДК успішно ліквідували підполковника ФСБ. Видовищний відеозвіт

Внаслідок професійних засадних дій Російського добровольчого корпусу 9 листопада знищено підполковника ФСБ і службовий позашляховик на території Брянської області.

Вдалий рейд РДК на Брянщині

Бійці "Російського добровольчого корпусу" опублікували відео свого недавнього рейду на територію Брянської області РФ. Їм вдалося ліквідувати підполковника ФСБ.

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

Короткий відео-звіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК, – йдеться у повідомленні. Поширити

Бійці повідомили, що внаслідок професійних засадних дій знищено підполковника ФСБ і службовий позашляховик.

РДК знову прорвалися на територію РФ

Вранці 10 листопада з’явилася інформація про те, що у Брянській області Росії невідомі розстріляли машину прикордонників, загинув російський полковник ФСБ.

Згідно з даними Телеграм-каналу Baza, це сталося біля села Вулиця Брянської області.

Повідомляється, що невідомі напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники. Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

В результаті стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, полковник Сергій Ш. Він загинув на місці, – йдеться у повідомленні. Поширити

Російські пропагандисти також заявили, що загиблий – підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.

Офіційного підтвердження інциденту наразі не було.

Однак трохи пізніше пресслужба Російського добровольчого корпусу повідомила, що провела успішну операцію проти ворога у Брянській області й опублікувала фотопідтвердження.

Поки у Вільнюсі йшов благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області. Згодом буде викладено відео об'єктивного контролю, - розповіли бійці РДК. Поширити

Керівництво РДК записало спеціальне звернення до російського народу

Нещодавно начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна", в ексклюзивному інтерв’ю для online.ua, скористався нагодою та звернувся до усіх громадян РФ.