РДК успешно ликвидировали подполковника ФСБ. Зрелищный видеоотчет

В результате профессиональных засадных действий Российского добровольческого корпуса 9 ноября уничтожены подполковник ФСБ и служебный внедорожник на территории Брянской области.

Удачный рейд РДК на Брянщине

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео своего недавнего рейда на территории Брянской области РФ. Им удалось ликвидировать подполковника ФСБ.

Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Краткий видеоотчет об успешной атаке бойцов диверсионно-разведывательной группы РДК, – говорится в сообщении. Поделиться

Бойцы сообщили, что в результате профессиональных засадных действий уничтожены подполковник ФСБ и служебный внедорожник.

РДК снова прорвались на территорию РФ

Утром 10 ноября появилась информация о том, что в Брянской области России неизвестные расстреляли пограничников, погиб российский полковник ФСБ.

Согласно данным Телеграмм-канала Baza, это произошло возле села Улица Брянской области.

Сообщается, что неизвестные напали на автомобиль УАЗ "Патриот", в котором находились российские пограничники. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, полковник Сергей Ш. Он погиб на месте, – говорится в сообщении. Поделиться

Российские пропагандисты также заявили, что погибший – подполковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ России погиб на месте происшествия.

Официального подтверждения инцидента пока не было.

Однако чуть позже пресс-служба Российского добровольческого корпуса сообщила, что провела успешную операцию против врага в Брянской области и опубликовала фотоподтверждение.

Пока в Вильнюсе проходил благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области. Со временем будет выложено видео объективного контроля, - рассказали бойцы РДК. Поделиться

Руководство РДК записало специальное обращение к русскому народу

Недавно начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в эксклюзивном интервью для online.ua воспользовался случаем и обратился ко всем гражданам РФ.