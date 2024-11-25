Мадридський “Реал” найближчим часом може провести гучний трансфер і придбати зіркового нападника мюнхенської “Баварії” Гаррі Кейна.

Що відомо про наміри Реала придбати низку провідних нападників

За словами президента “Реала” Флорентіно Переса, команді наразі не вистачає класичної “дев'ятки” часів Каріма Бензема.

Журналісти видання Fichajes зазначають, що Кейн може перейти до “Реалу” вже влітку 2025 року.

Гаррі Кейн

Разом з тим “Реал” може попрощатись із Вінісіусом Джуніором, які зацікавлені клуби у Саудівській Аравії.

Зазначається, що продаж Джуніора просуває син президента Реала Чіво Перес, на думку якого, трансфер Джуніора дасть змогу клубу заробити близько 400 млн євро.

Також, на його думку, це тільки піде на користь команді, адже Кіліан Мбаппе зможе перебратися на рідну для себе позицію лівого вінгера.

Раніше ходили чутки, що Баварія шукає кандидатів на заміну Гаррі Кейна. У Мюнхені задоволені грою англійця, але побоюються спаду форми в майбутньому.

В нинішньому сезоні Гаррі Кейн провів 17 матчів на клубному рівні, в яких забив 20 голів та віддав 9 асистів.

Що відомо про ставлення до українського голкіпера Луніна у Реалі

Головний тренер мадридського “Реала” Карло Анчелотті зізнався, що із поверненням основного голкіпера команди, бельгійця Тібо Куртуа йому доведеться знову відправити українського воротаря Андрія Луніна у запас.

Іспанські ЗМІ до цього повідомляли, що керівництво Реала незадоволене грою Луніна у цьому сезоні.

Зазначається, що з огляду на клубну статистику, від початку сезону український голкіпер тричі виходив захищати ворота “Реала”, оскілький основий кіпер команди Тібо Куртуа знову зазнав травми.

З цих трьох матчів “Реал” завершив один перемогою і у двох зазнав поразки. У ворота Луніна при цьому залетіло п’ять голів.