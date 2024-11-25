Мадридский "Реал" в ближайшее время может провести громкий трансфер и приобрести звездного нападающего мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна.

Что известно о намерениях Реала приобрести ряд ведущих нападающих

По словам президента "Реала" Флорентино Переса, команде пока не хватает классической "девятки" времен Карима Бензема.

Журналисты издания Fichajes отмечают , что Кейн может перейти в "Реал" уже летом 2025 года.

Гарри Кейн

Вместе с тем Реал может попрощаться с Винисиусом Джуниором, которые заинтересованы клубы в Саудовской Аравии.

Отмечается, что продажа Джуниора продвигает сын президента Реала Чиво Перес, по мнению которого, трансфер Джуниора позволит клубу заработать около 400 млн евро.

Также, по его мнению, это пойдет только на пользу команде, ведь Килиан Мбаппе сможет перебраться на родную для себя позицию левого вингера.

Ранее ходили слухи, что Бавария ищет кандидатов взамен Гарри Кейна. В Мюнхене удовлетворены игрой англичанина, но опасаются спада формы в будущем.

В нынешнем сезоне Гарри Кейн провел 17 матчей на клубном уровне, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистам.

Что известно об отношении к украинскому голкиперу Лунину в Реале

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что с возвращением основного голкипера команды, бельгийца Тибо Куртуа, ему придется снова отправить украинского вратаря Андрея Лунина в запас.

Испанские СМИ ранее сообщали, что руководство Реала недовольно игрой Лунина в этом сезоне.

Отмечается, что учитывая клубную статистику, с начала сезона украинский голкипер трижды выходил защищать ворота "Реала", поскольку основной кипер команды Тибо Куртуа вновь получил травму.

Из этих трех матчей "Реал" завершил один победой и в двух потерпел поражение. В ворота Лунина при этом залетело пять голов.