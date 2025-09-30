Ребров має план на матчі України проти Ісландії та Азербайджану
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ребров має план на матчі України проти Ісландії та Азербайджану

Ребров
Джерело:  Sport.ua

Згідно з даними видання sport.ua, головний тренер збірної України Сергій Ребров має намір суттєво посилити свою команду під час матчіі проти Ісландії та Азербайджану. Він планує повернути до національної збірної одразу двох зіркових футболістів.

Головні тези:

  • Наразі українська збірна посідають третє місце у квартеті D.
  • Лідером досі залишається Франція.

Що відомо про новий план Реброва

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбаст з посиланням на своїх інсайдерів, йдеться про повернення півзахисника італійського «Джеона» Руслана Маліновського та півзахисник київського «Динамо» Володимира Бражка.

Що важливо розуміти, Збірна України зіграє два матчі у відборі на чемпіонат світу — 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13 жовтня на номінально домашньому стадіоні проти Азербайджану.

Станом на сьогодні підопічні Реброва набрали один бал та знаходяться на третій щаблині у квартеті D. Лідирує Франція, в активі якої шість очок.

Журналісти звертають увагу на те, що Маліновський востаннє грав за національну команду рік тому в Лізі націй.

Бражко востаннє виходив на поле у ​​футболці «синьо-жовтих» в листопаді минулого року. У сезоні 2025/26 півзахисник забив два голи за 14 матчів у чемпіонаті, Кубку та єврокубках.

