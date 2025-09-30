У Реброва есть план на матчи Украины против Исландии и Азербайджана
Категория
Спорт
Дата публикации

У Реброва есть план на матчи Украины против Исландии и Азербайджана

Ребров
Читати українською
Источник:  Sport.ua

Согласно данным издания sport.ua, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров намерен существенно усилить свою команду во время матча против Исландии и Азербайджана. Он планирует вернуть в национальную сборную сразу двух звездных футболистов.

Главные тезисы

  • Сейчас украинская сборная занимает третье место в квартете D.
  • Лидером до сих пор остается Франция.

Что известно о новом плане Реброва

Как сообщает журналист Игорь Бурбаст со ссылкой на своих инсайдеров, речь идет о возвращении полузащитника итальянского "Джеона" Руслана Малиновского и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко.

Что важно понимать, Сборная Украины сыграет два матча по отбору на чемпионат мира — 10 октября на выезде против Исландии и 13 октября на номинально домашнем стадионе против Азербайджана.

По состоянию на сегодня подопечные Реброва набрали один балл и находятся на третьей ступеньке в квартете D. Лидирует Франция, в активе которой шесть очков.

Журналисты обращают внимание на то, что Малиновский в последний раз играл за национальную команду год назад в Лиге наций.

Бражко последний раз выходил на поле в футболке «сине-желтых» в ноябре прошлого года. В сезоне 2025/26 полузащитник забил два гола за 14 матчей в чемпионате, Кубке и еврокубках.

