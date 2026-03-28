Ребров планує піти з посади головного тренера збірної України

Згідно з інформацією видання Sport.ua, головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив не продовжувати роботу з національною командою після поразки в півфіналі плей-оф Швеції.

Ребров іде. Хто замість нього?

Як вдалося дізнатися журналістам, контрольний матч проти Албанії буде фінальним для Сергія Реброва у статусі головного тренера національної збірної.

Що важливо розуміти, цей матч відбудеться вже 31 березня.

Коуч ухвалив рішення, що не продовжуватиме контракт з УАФ.

Згідно з даними ЗМІ, його роботу готові продовжити одразу два кандидати.

Наразі у центрі уваги Унаї Мельгоса — станом на сьогодні під його керівництвом грає збірна України U-21.

Ба більше, наступником Сергія Реброва може стати Руслан Ротань, який нині працює у Поліссі та свого часу очолював олімпійську збірну України (U-23).