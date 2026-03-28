Ребров планує піти з посади головного тренера збірної України
Джерело:  Sport.ua

Згідно з інформацією видання Sport.ua, головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив не продовжувати роботу з національною командою після поразки в півфіналі плей-оф Швеції.

Головні тези:

  • Наступником Реброва може стати Унаї Мельгоса, який нині очолює збірну України U-21.
  • Ще одним серйозним кандидатом на посаду головного тренера є Руслан Ротань.

Ребров іде. Хто замість нього?

Як вдалося дізнатися журналістам, контрольний матч проти Албанії буде фінальним для Сергія Реброва у статусі головного тренера національної збірної.

Що важливо розуміти, цей матч відбудеться вже 31 березня.

Коуч ухвалив рішення, що не продовжуватиме контракт з УАФ.

Згідно з даними ЗМІ, його роботу готові продовжити одразу два кандидати.

Наразі у центрі уваги Унаї Мельгоса — станом на сьогодні під його керівництвом грає збірна України U-21.

Ба більше, наступником Сергія Реброва може стати Руслан Ротань, який нині працює у Поліссі та свого часу очолював олімпійську збірну України (U-23).

Вже у вівторок, 31 березня, національна команда «синьо-жовтих» проведе контрольний матч проти збірної Албанії, яким і завершить березневий збір. У фіналі кваліфіцікації до ЧС-2026 зійдуться Швеція та Польща.

Більше по темі

Мудрик може повернутися у великий футбол — відома дата
Мудрик може повернутися у “Челсі”
Мессі забив рекордний 900-й гол у футбольній кар'єрі
Мессі
Зідан неочікувано повертається у великий футбол
Зідан уже має конкретні плани на маєбутнє

