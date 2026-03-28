Ребров планирует уйти с поста главного тренера сборной Украины

Согласно информации издания Sport.ua, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил не продолжать работу с национальной командой после поражения в полуфинале плей-офф Швеции.

Ребров уходит. Кто вместо него?

Как удалось узнать журналистам, контрольный матч против Албании будет финальным для Сергея Реброва в статусе главного тренера сборной.

Что важно понимать, этот матч состоится 31 марта.

Коуч принял решение, что не будет продлевать контракт с УАФ.

Согласно данным СМИ, его работу готовы продолжить сразу два кандидата.

Сейчас в центре внимания Унаи Мельгоса — по состоянию на сегодняшний день под его руководством играет сборная Украины U-21.

Более того, преемником Сергея Реброва может стать Руслан Ротань, ныне работающий в Полесье и в свое время возглавлявший олимпийскую сборную Украины (U-23).