Ребров планирует уйти с поста главного тренера сборной Украины

Источник:  Sport.ua

Согласно информации издания Sport.ua, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил не продолжать работу с национальной командой после поражения в полуфинале плей-офф Швеции.

Главные тезисы

  • Преемником Реброва может стать Унаи Мельгоса, ныне возглавляющий сборную Украины U-21.
  • Еще одним серьезным кандидатом на должность главного тренера является Руслан Ротань.

Ребров уходит. Кто вместо него?

Как удалось узнать журналистам, контрольный матч против Албании будет финальным для Сергея Реброва в статусе главного тренера сборной.

Что важно понимать, этот матч состоится 31 марта.

Коуч принял решение, что не будет продлевать контракт с УАФ.

Согласно данным СМИ, его работу готовы продолжить сразу два кандидата.

Сейчас в центре внимания Унаи Мельгоса — по состоянию на сегодняшний день под его руководством играет сборная Украины U-21.

Более того, преемником Сергея Реброва может стать Руслан Ротань, ныне работающий в Полесье и в свое время возглавлявший олимпийскую сборную Украины (U-23).

Уже во вторник, 31 марта, национальная команда сине-желтых проведет контрольный матч против сборной Албании, которым и завершит мартовский сбор. В финале квалификации к ЧМ-2026 сойдутся Швеция и Польша.

