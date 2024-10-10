За словами тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, майбутні матчі у Лізі націй є частиною підготовки національної команди до кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року.

Як участь у Лізі націй допомогає українській збірній підготуватись до Чемпіонату світу-2026

Ребров підкреслив, що після двох поразок поспіль на початку цього сезону Ліги націй від команд Албанії та Чехії наразі українська команда розуміє, що має показати результат.

Гравці розуміють, що кожен поєдинок на рівні національної збірної — велика подія для нашої країни. У наступних двох матчах ми не можемо говорити лише про результат, а маємо говорити й про бажання, завзятість, те, як ми граємо за країну. ... Але, звичайно, цей турнір також дає шанс потрапити в плей-оф відбору до Чемпіонату Світу, — підкреслив Ребров. Поширити

Сергій Ребров

Як Ребров коментує кадрові втрати у складі збірної

Він також висловився стосовно втрати великої кількості гравців напередодні матчів з Грузією та Чехією.

Для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожній позиції. Якщо хтось отримав травму, то ми намагаємося знайти заміну серед кандидатів у збірну чи серед гравців із резервного списку. Важливо, щоб було мінімум два гравці на позицію. Я вважаю, що викликані й довикликані футболісти дійсно на це заслуговують. Багато нових виконавців, але в тренувальному процесі я не бачу, щоб вони десь загубилися чи чогось не робили. Дуже важливий не лише тренувальний процес, а й те, як вони проявлять себе у грі. Ми надаємо шанс усім гравцям, — підкреслив Ребров. Поширити

При цьому головний тренер збірної України зазначив, що гравці національної команди залишаються націленими на перемогу.

Я не можу сказати, що ми не хотіли виграти два попередні матчі. Якщо пригадати гру проти Чехії, то ми завдали 20 ударів по воротах, а не лише контролювали м’яч. Наприклад, ми аналізували матчі Євро, коли команди пробивали 15—16 разів і вигравали. На жаль, ми поступилися, але ми намагалися перемогти. Так, ми програли два поєдинки, але ми дивимося вперед. Звичайно, завтра ми намагатимемося виграти матч проти Грузії, показати наш рівень, — підкреслив Ребров. Поширити