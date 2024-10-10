За словами тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, майбутні матчі у Лізі націй є частиною підготовки національної команди до кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року.
Головні тези:
- Майбутні матчі у Лізі націй є частиною підготовки національної команди до Чемпіонату світу 2026 року.
- Гравці розуміють важливість кожного поєдинку та прагнуть показати результат для України.
- Ребров підкреслює важливість конкуренції у складі збірної та наголошує на бажанні гравців проявити себе у грі.
- Збірна України залишається націленою на перемогу, незважаючи на попередні поразки у Лізі націй.
- Мета команди перед майбутніми матчами полягає у показі високого рівня гри та бажанні виграти проти Грузії та Чехії.
Як участь у Лізі націй допомогає українській збірній підготуватись до Чемпіонату світу-2026
Ребров підкреслив, що після двох поразок поспіль на початку цього сезону Ліги націй від команд Албанії та Чехії наразі українська команда розуміє, що має показати результат.
Як Ребров коментує кадрові втрати у складі збірної
Він також висловився стосовно втрати великої кількості гравців напередодні матчів з Грузією та Чехією.
При цьому головний тренер збірної України зазначив, що гравці національної команди залишаються націленими на перемогу.
Вже у п'ятницю, 11 жовтня, в 3-му турі Ліги Європи українці в Познані (Польща) прийматимуть збірну Грузії, а 14 жовтня у Вроцлаві (Польща) зіграють проти команди Чехії.
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