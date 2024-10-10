По словам тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва, предстоящие матчи в Лиге наций являются частью подготовки национальной команды к квалификации на Чемпионат мира 2026 года.
Главные тезисы
- Главная цель выступлений сборной Украины в Лиге наций - подготовиться к Чемпионату мира 2026 года.
- Игроки понимают важность каждого поединка, стремятся проявить себя и показать результат для Украины.
- Ребров подчеркивает важность конкуренции в составе сборной и желание игроков побеждать, несмотря на предыдущие поражения.
- Команда нацелена на показ высокого уровня игры и желание победить против Грузии и Чехии.
- Ребров высказывается по поводу кадровых потерь, подчеркивая важность конкуренции и шансы на попадание в плей-офф отбора в Чемпионат Мира.
Как участие в Лиге наций помогает украинской сборной подготовиться к Чемпионату мира-2026
Ребров подчеркнул , что после двух поражений подряд в начале этого сезона Лиги наций от команд Албании и Чехии украинская команда понимает, что должен показать результат.
Как Ребров комментирует кадровые потери в составе сборной
Он также высказался по поводу потери большого количества игроков накануне матчей с Грузией и Чехией.
При этом главный тренер сборной Украины отметил, что игроки национальной команды остаются нацеленными на победу.
Уже в пятницу, 11 октября, в 3 туре Лиги Европы украинцы в Познани (Польша) будут принимать сборную Грузии, а 14 октября во Вроцлаве (Польша) сыграют против команды Чехии.
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