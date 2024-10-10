Ребров раскрыл главную цель выступлений сборной Украины в Лиге наций
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Ребров раскрыл главную цель выступлений сборной Украины в Лиге наций

Сергей Ребров
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Источник:  online.ua

По словам тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва, предстоящие матчи в Лиге наций являются частью подготовки национальной команды к квалификации на Чемпионат мира 2026 года.

Главные тезисы

  • Главная цель выступлений сборной Украины в Лиге наций - подготовиться к Чемпионату мира 2026 года.
  • Игроки понимают важность каждого поединка, стремятся проявить себя и показать результат для Украины.
  • Ребров подчеркивает важность конкуренции в составе сборной и желание игроков побеждать, несмотря на предыдущие поражения.
  • Команда нацелена на показ высокого уровня игры и желание победить против Грузии и Чехии.
  • Ребров высказывается по поводу кадровых потерь, подчеркивая важность конкуренции и шансы на попадание в плей-офф отбора в Чемпионат Мира.

Как участие в Лиге наций помогает украинской сборной подготовиться к Чемпионату мира-2026

Ребров подчеркнул , что после двух поражений подряд в начале этого сезона Лиги наций от команд Албании и Чехии украинская команда понимает, что должен показать результат.

Игроки понимают, что каждый поединок на уровне национальной сборной — большое событие нашей страны. В следующих двух матчах мы не можем говорить только о результате, а должны говорить и о желании, упорстве, том, как мы играем за страну. …Но, конечно, этот турнир также дает шанс попасть в плей-офф отбора в Чемпионат Мира, — подчеркнул Ребров.

Ребров прокомментировал главную цель выступлений сборной Украины в Лиге наций
Сергей Ребров

Как Ребров комментирует кадровые потери в составе сборной

Он также высказался по поводу потери большого количества игроков накануне матчей с Грузией и Чехией.

Для нас очень важно, чтобы конкуренция была на каждой позиции. Если кто получил травму, то мы пытаемся найти замену среди кандидатов в сборную или среди игроков из резервного списка. Важно, чтобы было минимум два игрока на позицию. Я считаю, что вызванные и вызванные футболисты действительно этого заслуживают. Много новых исполнителей, но в тренировочном процессе я не вижу, чтобы они где потерялись или чего-то не делали. Очень важен не только тренировочный процесс, но и то, как они проявят себя в игре. Мы предоставляем шанс всем игрокам, — подчеркнул Ребров.

При этом главный тренер сборной Украины отметил, что игроки национальной команды остаются нацеленными на победу.

Я не могу сказать, что мы не хотели выиграть два предыдущих матча. Если вспомнить игру против Чехии, то нанесли 20 ударов по воротам, а не только контролировали мяч. К примеру, мы анализировали матчи Евро, когда команды пробивали 15—16 раз и выигрывали. К сожалению, мы уступили, но пытались победить. Да, мы проиграли два поединка, но мы смотрим вперед. Конечно, завтра мы будем пытаться выиграть матч против Грузии, показать наш уровень, — подчеркнул Ребров.

Уже в пятницу, 11 октября, в 3 туре Лиги Европы украинцы в Познани (Польша) будут принимать сборную Грузии, а 14 октября во Вроцлаве (Польша) сыграют против команды Чехии.

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