Ребров снова изменил состав сборной Украины на матчи Лиги наций. Что произошло

Ребров обновил заявку на состав сборной: что случилось

11 октября Украина в Познани примет Грузию в Познани, а 14 октября сыграет во Вроцлаве с Чехией. Национальная команда подходит к важнейшим матчам Лиги наций с кадровыми проблемами.

Ранее было известно, что матчи из-за травм пропустят основные игроки сборной: Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков. Поделиться

5 октября к списку травмированных также добавились игроки "Динамо" Владимир Бражко и Александр Пихаленок. Их места в заявке сборной займут Виталий Буяльский и Иван Калюжный.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, Андрей Ярмоленко (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир) , Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Резник, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Как Украина выступает в Лиге наций

Команда Сергея Реброва стартовала в новом розыгрыше Лиги наций 7 сентября в Праге по поражению Албании со счетом 1:2. В другом матче 1-го тура Грузия разгромила Чехию со счётом 4:1.

Во 2-м туре Украина проиграла Чехии (2:3), а Грузия одолела Албанию (1:0). Поделиться

Украина после сентябрьских игр находится на последней позиции в группе B1 с 0 баллами. Грузия завоевала лидерство с 6 пунктами. Албания и Чехия имеют по 3 очка и делят 2-3 места.