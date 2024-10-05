Ребров снова изменил состав сборной Украины на матчи Лиги наций. Что произошло
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Ребров снова изменил состав сборной Украины на матчи Лиги наций. Что произошло

Ребров
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Источник:  УАФ

5 октября главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова сменил заявку национальной команды на октябрьские матчи.

Главные тезисы

  • Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова обновил состав национальной команды перед матчами Лиги наций.
  • Команда Реброва столкнулась с кадровыми проблемами из-за травм ключевых игроков, включая Миколенко, Зинченко и Малиновского.
  • Украина занимает последнее место в группе B1 Лиги наций после двух поражений в сентябре, и ждёт важные поединки против Грузии и Чехии.

Ребров обновил заявку на состав сборной: что случилось

11 октября Украина в Познани примет Грузию в Познани, а 14 октября сыграет во Вроцлаве с Чехией. Национальная команда подходит к важнейшим матчам Лиги наций с кадровыми проблемами.

Ранее было известно, что матчи из-за травм пропустят основные игроки сборной: Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков.

5 октября к списку травмированных также добавились игроки "Динамо" Владимир Бражко и Александр Пихаленок. Их места в заявке сборной займут Виталий Буяльский и Иван Калюжный.

Состав сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

  • Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, Андрей Ярмоленко (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир) , Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

  • Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

  • Резервный список: Дмитрий Резник, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Как Украина выступает в Лиге наций

Команда Сергея Реброва стартовала в новом розыгрыше Лиги наций 7 сентября в Праге по поражению Албании со счетом 1:2. В другом матче 1-го тура Грузия разгромила Чехию со счётом 4:1.

Во 2-м туре Украина проиграла Чехии (2:3), а Грузия одолела Албанию (1:0).

Украина после сентябрьских игр находится на последней позиции в группе B1 с 0 баллами. Грузия завоевала лидерство с 6 пунктами. Албания и Чехия имеют по 3 очка и делят 2-3 места.

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