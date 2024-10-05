Ребров снова изменил состав сборной Украины на матчи Лиги наций. Что произошло

5 октября главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова сменил заявку национальной команды на октябрьские матчи.
Главные тезисы
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова обновил состав национальной команды перед матчами Лиги наций.
- Команда Реброва столкнулась с кадровыми проблемами из-за травм ключевых игроков, включая Миколенко, Зинченко и Малиновского.
- Украина занимает последнее место в группе B1 Лиги наций после двух поражений в сентябре, и ждёт важные поединки против Грузии и Чехии.
Ребров обновил заявку на состав сборной: что случилось
11 октября Украина в Познани примет Грузию в Познани, а 14 октября сыграет во Вроцлаве с Чехией. Национальная команда подходит к важнейшим матчам Лиги наций с кадровыми проблемами.
5 октября к списку травмированных также добавились игроки "Динамо" Владимир Бражко и Александр Пихаленок. Их места в заявке сборной займут Виталий Буяльский и Иван Калюжный.
Состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, Андрей Ярмоленко (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир) , Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).
Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Резервный список: Дмитрий Резник, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).
Как Украина выступает в Лиге наций
Команда Сергея Реброва стартовала в новом розыгрыше Лиги наций 7 сентября в Праге по поражению Албании со счетом 1:2. В другом матче 1-го тура Грузия разгромила Чехию со счётом 4:1.
Украина после сентябрьских игр находится на последней позиции в группе B1 с 0 баллами. Грузия завоевала лидерство с 6 пунктами. Албания и Чехия имеют по 3 очка и делят 2-3 места.
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