Ребров знову змінив склад збірної України на матчі Ліги націй. Що сталося

5 жовтня головний тренер збірної України Сергій Ребров знову змінив заявку національної команди на жовтневі матчі.

Ребров оновив заявку на склад збірної: що трапилося

11 жовтня Україна у Познані прийматиме Грузію у Познані, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією. Національна команда підходить до надважливих матчів Ліги націй з кадровими проблемами.

Раніше було відомо, що матчі через травми пропустять основні гравці збірної: Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков. Поширити

5 жовтня до списку травмованих також додались гравці "Динамо" Володимир Бражко та Олександр Піхальонок. Їхні місця у заявці збірної займуть Віталій Буяльський та Іван Калюжний.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). Поширити

Україна після вересневих ігор перебуває на останній позиції у групі B1 з 0 балами. Грузія захопила лідерство з 6 пунктами. Албанія і Чехія мають по 3 очка та ділять 2-3 місця.