Ребров знову змінив склад збірної України на матчі Ліги націй. Що сталося
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Ребров знову змінив склад збірної України на матчі Ліги націй. Що сталося

Ребров
Джерело:  УАФ

5 жовтня головний тренер збірної України Сергій Ребров знову змінив заявку національної команди на жовтневі матчі.

Головні тези:

  • Сергій Ребров вніс зміни до складу збірної України на матчі Ліги націй.
  • Україна має кадрові проблеми через травми ключових гравців, але готується провести важливі поєдинки проти Грузії та Чехії.
  • Команда Реброва посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй після двох поразок у вересні.

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11 жовтня Україна у Познані прийматиме Грузію у Познані, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією. Національна команда підходить до надважливих матчів Ліги націй з кадровими проблемами.

Раніше було відомо, що матчі через травми пропустять основні гравці збірної: Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков.

5 жовтня до списку травмованих також додались гравці "Динамо" Володимир Бражко та Олександр Піхальонок. Їхні місця у заявці збірної займуть Віталій Буяльський та Іван Калюжний.

Склад збірної України

  • Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

  • Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

  • Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

  • Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

  • Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).

Україна після вересневих ігор перебуває на останній позиції у групі B1 з 0 балами. Грузія захопила лідерство з 6 пунктами. Албанія і Чехія мають по 3 очка та ділять 2-3 місця.

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