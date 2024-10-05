Ребров знову змінив склад збірної України на матчі Ліги націй. Що сталося

5 жовтня головний тренер збірної України Сергій Ребров знову змінив заявку національної команди на жовтневі матчі.
Головні тези:
- Сергій Ребров вніс зміни до складу збірної України на матчі Ліги націй.
- Україна має кадрові проблеми через травми ключових гравців, але готується провести важливі поєдинки проти Грузії та Чехії.
- Команда Реброва посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй після двох поразок у вересні.
Ребров оновив заявку на склад збірної: що трапилося
11 жовтня Україна у Познані прийматиме Грузію у Познані, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією. Національна команда підходить до надважливих матчів Ліги націй з кадровими проблемами.
5 жовтня до списку травмованих також додались гравці "Динамо" Володимир Бражко та Олександр Піхальонок. Їхні місця у заявці збірної займуть Віталій Буяльський та Іван Калюжний.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).
Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).
Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
Україна після вересневих ігор перебуває на останній позиції у групі B1 з 0 балами. Грузія захопила лідерство з 6 пунктами. Албанія і Чехія мають по 3 очка та ділять 2-3 місця.
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