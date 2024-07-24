Речник ОСУВ "Таврія" звернувся до медіа щодо новин про колишніх в'язнів

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій зробив важливе уточнення для засобів масової інформації стосовно новин про колишніх в'язнів, які вступили до лав ЗСУ.
Головні тези:
- Колишні засуджені, які приєдналися до ЗСУ, отримали умовно-дострокове звільнення перед вступом до війська та не можуть називатися в'язнями у новинах.
- Закон про мобілізацію засуджених осіб дозволяє жінкам та чоловікам вступати до ЗСУ після УДЗ.
- Рішення про прийом колишніх засуджених до ЗСУ приймається на рівні військових частин та згідно з військово-лікарською комісією.
Речник ОСУВ "Таврія" звернувся до журналістів і редакторів стрічок
Лиховій уточнив, як правильно називати тих українців, хто мобілізувався до Сил оборони України, перебуваючи перед тим у тюрмах.
Точніші визначення — особи, звільнені від відбуття покарання, колишні в'язні, колишні засуджені, звільнені по УДЗ.
Лиховій уточнив, що зараз колишні засуджені за статусом такі самі військовослужбовці, як і решта.
Хіба якщо дезертирують, тоді їм суд врахує невідбуті роки їхніх термінів.
До ЗСУ приєдналися перші 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці
Як повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.
Зокрема колишні засуджені вже пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах.
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