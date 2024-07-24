Речник ОСУВ "Таврія" звернувся до медіа щодо новин про колишніх в'язнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Речник ОСУВ "Таврія" звернувся до медіа щодо новин про колишніх в'язнів

Мобілізація
Джерело:  online.ua

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій зробив важливе уточнення для засобів масової інформації стосовно новин про колишніх в'язнів, які вступили до лав ЗСУ.

Головні тези:

  • Колишні засуджені, які приєдналися до ЗСУ, отримали умовно-дострокове звільнення перед вступом до війська та не можуть називатися в'язнями у новинах.
  • Закон про мобілізацію засуджених осіб дозволяє жінкам та чоловікам вступати до ЗСУ після УДЗ.
  • Рішення про прийом колишніх засуджених до ЗСУ приймається на рівні військових частин та згідно з військово-лікарською комісією.

Речник ОСУВ "Таврія" звернувся до журналістів і редакторів стрічок

Лиховій уточнив, як правильно називати тих українців, хто мобілізувався до Сил оборони України, перебуваючи перед тим у тюрмах.

Плз, не пишіть: "Увʼязнені/в'язні воюють в ЗСУ". І в заголовках не пишіть. Вони вже не ув'язнені, а звільнені — відчуваєте різницю? Це ті, хто сидів, але отримав умовно-дострокове звільнення і став до лав українського війська вас захищати.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник ОСУВ “Таврія”

Точніші визначення — особи, звільнені від відбуття покарання, колишні в'язні, колишні засуджені, звільнені по УДЗ.

Лиховій уточнив, що зараз колишні засуджені за статусом такі самі військовослужбовці, як і решта.

Хіба якщо дезертирують, тоді їм суд врахує невідбуті роки їхніх термінів.

До ЗСУ приєдналися перші 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці

Як повідомила заступниця  міністра юстиції Олена Висоцька, жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Зокрема колишні засуджені вже пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах.

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших сім засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ, — пояснила Висоцька.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З в'язнів можна побудувати дуже хороші підрозділи — Олександр “Геній” Ширшин
Ширшин
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські в'язні назвали причину бажання масово мобілізуватись на фронт
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До лав ЗСУ приєдналися колишні засуджені жінки — Мінʼюст
Міністерство юстиції України
До лав ЗСУ приєдналися колишні засуджені жінки — Мінʼюст

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?