Речник ОСУВ "Таврія" звернувся до медіа щодо новин про колишніх в'язнів

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій зробив важливе уточнення для засобів масової інформації стосовно новин про колишніх в'язнів, які вступили до лав ЗСУ.

Речник ОСУВ "Таврія" звернувся до журналістів і редакторів стрічок

Лиховій уточнив, як правильно називати тих українців, хто мобілізувався до Сил оборони України, перебуваючи перед тим у тюрмах.

Плз, не пишіть: "Увʼязнені/в'язні воюють в ЗСУ". І в заголовках не пишіть. Вони вже не ув'язнені, а звільнені — відчуваєте різницю? Це ті, хто сидів, але отримав умовно-дострокове звільнення і став до лав українського війська вас захищати. Дмитро Лиховій Речник ОСУВ “Таврія”

Точніші визначення — особи, звільнені від відбуття покарання, колишні в'язні, колишні засуджені, звільнені по УДЗ.

Лиховій уточнив, що зараз колишні засуджені за статусом такі самі військовослужбовці, як і решта.

Хіба якщо дезертирують, тоді їм суд врахує невідбуті роки їхніх термінів.

До ЗСУ приєдналися перші 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці

Як повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Зокрема колишні засуджені вже пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах.