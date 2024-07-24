Спикер ОСГВ "Таврия" обратился к медиа по поводу новостей о бывших заключенных
Категория
Украина
Дата публикации

Спикер ОСГВ "Таврия" обратился к медиа по поводу новостей о бывших заключенных

Мобилизация
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Источник:  online.ua

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сделал важное уточнение для средств массовой информации относительно новостей о бывших заключенных, вступивших в ряды ВСУ.

Главные тезисы

  • Бывшие осужденные, вступившие в ВСУ, получили условно-досрочное освобождение перед вступлением в армию и не могут называться заключенными в новостях.
  • Решение о приеме бывших осужденных в ВСУ принимается на уровне воинских частей и согласно военно-врачебной комиссии.
  • Бывшие осужденные по статусу считаются равными военнослужащими, но при дезертирстве суд учтет неотбытые годы сроков.

Спикер ОСГВ "Таврия" обратился к журналистам и редакторам лент

Лиховий уточнил, как правильно называть тех украинцев, кто мобилизовался в Силы обороны Украины, находясь до этого в тюрьмах.

Плз, не пишите: "Заключенные/заключенные воюют в ВСУ". И в заголовках не пишите. Они уже не заключенные, а освобождены — чувствуете разницу? Это те, кто сидел, но получил условно-досрочное освобождение и стал в ряды украинского войска вас защищать.

Дмитрий Лиховий

Дмитрий Лиховий

Спикер ОСГВ "Таврия"

Более точные определения — лица, освобожденные от отбывания наказания, бывшие заключенные, бывшие осужденные, освобожденные по УДО.

Лиховой уточнил, что сейчас бывшие осужденные по статусу такие же военнослужащие, как и все остальные.

Разве если дезертируют, тогда им суд учтет неотбытые годы сроков.

К ВСУ присоединились первые 7 женщин, отбывавших наказание в тюрьме

Как сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение.

В частности, бывшие осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее судимые женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение относительно первых семи осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ, — пояснила Высоцкая.

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