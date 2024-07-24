Спикер ОСГВ "Таврия" обратился к медиа по поводу новостей о бывших заключенных

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сделал важное уточнение для средств массовой информации относительно новостей о бывших заключенных, вступивших в ряды ВСУ.
Главные тезисы
- Бывшие осужденные, вступившие в ВСУ, получили условно-досрочное освобождение перед вступлением в армию и не могут называться заключенными в новостях.
- Решение о приеме бывших осужденных в ВСУ принимается на уровне воинских частей и согласно военно-врачебной комиссии.
- Бывшие осужденные по статусу считаются равными военнослужащими, но при дезертирстве суд учтет неотбытые годы сроков.
Спикер ОСГВ "Таврия" обратился к журналистам и редакторам лент
Лиховий уточнил, как правильно называть тех украинцев, кто мобилизовался в Силы обороны Украины, находясь до этого в тюрьмах.
Более точные определения — лица, освобожденные от отбывания наказания, бывшие заключенные, бывшие осужденные, освобожденные по УДО.
Лиховой уточнил, что сейчас бывшие осужденные по статусу такие же военнослужащие, как и все остальные.
Разве если дезертируют, тогда им суд учтет неотбытые годы сроков.
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, отбывавших наказание в тюрьме
Как сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение.
В частности, бывшие осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-