Спикер ОСГВ "Таврия" обратился к медиа по поводу новостей о бывших заключенных

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сделал важное уточнение для средств массовой информации относительно новостей о бывших заключенных, вступивших в ряды ВСУ.

Спикер ОСГВ "Таврия" обратился к журналистам и редакторам лент

Лиховий уточнил, как правильно называть тех украинцев, кто мобилизовался в Силы обороны Украины, находясь до этого в тюрьмах.

Плз, не пишите: "Заключенные/заключенные воюют в ВСУ". И в заголовках не пишите. Они уже не заключенные, а освобождены — чувствуете разницу? Это те, кто сидел, но получил условно-досрочное освобождение и стал в ряды украинского войска вас защищать. Дмитрий Лиховий Спикер ОСГВ "Таврия"

Более точные определения — лица, освобожденные от отбывания наказания, бывшие заключенные, бывшие осужденные, освобожденные по УДО.

Лиховой уточнил, что сейчас бывшие осужденные по статусу такие же военнослужащие, как и все остальные.

Разве если дезертируют, тогда им суд учтет неотбытые годы сроков.

К ВСУ присоединились первые 7 женщин, отбывавших наказание в тюрьме

Как сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение.

В частности, бывшие осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.