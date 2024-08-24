Рейтинг Путіна в РФ рекордно обвалився на тлі наступу ЗСУ на Курщині
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Рейтинг Путіна в РФ рекордно обвалився на тлі наступу ЗСУ на Курщині

Володимир Путін
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Джерело:  online.ua

Рейтинг довіри та схвалення росіянами дій кремлівського диктатора Володимира Путіна впав до рекордно низьких значень після початку наступальної операції ЗСУ у Курській області. 

Головні тези:

  • Наступ ЗСУ на Курщині призвів до рекордного падіння рейтингу довіри та схвалення діяльності Путіна в Росії.
  • Україна надсилає сигнал світові про свою готовність до перемоги у зіткненні з Росією, що впливає на міжнародну дипломатію.
  • Запровадження нової стратегії ведення війни може змінити динаміку конфлікту та обмежити можливості кремлівського режиму.
  • Рейтинг довіри Путіну росіян коливається в залежності від темпів розвитку наступальних операцій та міжнародної підтримки.
  • Україні важливо підтримувати об'єднання союзників для ефективного протистояння агресії РФ та зміни балансу сил у регіоні.

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За інформацією російського видання "Meduza", результати опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчать про те, що рейтинг схвалення діяльності Путіна за тиждень  з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.

Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% — до 78,2%.

Підкреслюється, що настільки низько рейтинг довіри росіян до кремлівського диктатора не падав з моменту повномасштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, наприкінці лютого 2022 року.

За інформацією РосЗМІ, судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення військ Росії  в Україну в лютому 2022 року.

Рейтинг схвалення роботи Путіна за час війни опускався нижче рівня 73,6% влітку-восени 2023 року, після бунту засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Рейтинг досяг мінімального значення (72,6%) у тиждень з 7 до 13 серпня 2023 року.

Водночас рейтинг довіри Путіну за час війни двічі опускався нижче 78% - на тлі мобілізації восени-взимку 2022-2023 років та влітку-восени 2023 року, після бунту Пригожина.

 Крім того, соціологи зафіксували мінімальне значення рейтингу (76,7%) на тижні з 31 липня по 6 серпня 2023 року.

Як наступальна операція ЗСУ принизила кремлівське керівництво Путіна

За інформацією журналістів CNN, наступальна операція ЗСУ на Курщині продемонструвала велику кількість вразливих місць Росії.

Окрім цього Україна надіслала сигнал західним партнерам стосовно того, що здатна домогтись перемоги у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Рейтинг Путіна рекордно обвалився на тлі наступу ЗСУ на Курщині
Наступ ЗСУ на Курщині

ЗСУ розбили зростаючу думку прихильників України про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити перебіг війни, - підкреслили автори матеріалу.

За словами генерал-майора армії Австралії у відставці Міка Раяна, метою наступу ЗСУ на Курщині є прагнення України продемонструвати світу, що загроза перемоги Росії у розв’язаній злочинній війні не є неминучою.

При цьому він закликав західних союзників України не тільки зберегти підтримку, а й ще більше послабити обмеження на використання переданої зброї.

Україна знову продемонструвала, що різні "червоні лінії", спроектовані Путіним, - це не що інше, як химера, покликана зміцнити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну, - наголосив Раян.

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Матьє Булег вважає, що курська операція є цінним способом "перевірити больовий поріг Путіна та інші форми стримування".

Однак журналісти видання зазначають, що Україна хотіла б націлити на аеродроми в глибині Росії ті ж ракети ATACMS більшої дальності, але Вашингтон, схоже, не схильний погоджуватися.

Проте захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах, а також слугує страховкою на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США і спробує нав'язати Україні мирне врегулювання, - зазначають автори матеріалу.

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