Рейтинг доверия и одобрения россиянами действий кремлевского диктатора Владимира Путина упал до рекордно низких значений после начала наступательной операции ВСУ в Курской области.

Россияне теряют терпение к Путину на фоне успешного наступления ВСУ на Курщине

По информации российского издания "Meduza", результаты опроса госслужбы Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения деятельности Путина за неделю с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%.

Уровень доверия к диктатору за этот же период снизился на 2,6% - до 78,2%.

Подчеркивается, что столь низко рейтинг доверия россиян к кремлевскому диктатору не падал с момента полномасштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину в конце февраля 2022 года.

По информации РосСМИ, судя по данным ВЦИОМ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в феврале 2022 года.

Рейтинг одобрения работы Путина во время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после бунта основателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

В то же время, рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78% - на фоне мобилизации осенью-зимой 2022-2023 годов и летом-осенью 2023 года, после бунта Пригожина.

Кроме того, социологи зафиксировали минимальное значение рейтинга (76,7%) в неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года.

Как наступательная операция ВСУ унизила кремлевское руководство Путина

По информации журналистов CNN, наступательная операция ВСУ в Курщине продемонстрировала большое количество уязвимых мест России.

Кроме того, Украина послала сигнал западным партнерам относительно того, что способна добиться победы в развязанной Кремлем преступной войне.

Наступление ВСУ в Курщине

ВСУ разбили растущее мнение сторонников Украины о том, что у него мало шансов вернуть большую часть своей территории. По мнению Киева, курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку она может изменить ход войны, - подчеркнули авторы материала. Поделиться

По словам генерал-майора армии Австралии в отставке Мика Райана, целью наступления ВСУ на Курщине является стремление Украины продемонстрировать миру, что угроза победы России в развязной преступной войне неизбежна.

При этом он призвал западных союзников Украины не только сохранить поддержку, но еще больше ослабить ограничения на использование переданного оружия.

Украина снова продемонстрировала, что разные "красные линии", спроектированные Путиным, - это не что иное, как химера, призванная укрепить политическую робость Запада по принятию решений о войне, - подчеркнул Райан. Поделиться

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег считает, что курская операция является ценным способом "проверить болевой порог Путина и другие формы сдерживания".

Однако журналисты издания отмечают, что Украина хотела бы нацелить на аэродромы в глубине России те же ракеты ATACMS большей дальности, но Вашингтон, похоже, не склонен соглашаться.