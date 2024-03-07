Реєстратор заблокував домен UKR.NET. Не працюють стрічка новин та пошта

Реєстратор доменних імен Network Solutions вночі 7 березня заблокував домен ukr.net. У користувачів зник доступ до новинної стрічки та пошти.

UKR.NET не працює

Як повідомила пресслужба компанії, реєстратор заблокував домен без попередження. Це сталося о 01:35. Компанії не вдалося розвʼязати проблему через службу підтримки реєстратора.

Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора, — йдеться у повідомленні. Поширити

Крім того, компанія звернулася по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись, — додали в компанії. Поширити

Ukr.net — один із найпопулярніших українських інтернет-сервісів заснований у 1998-му. Входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі. Станом на червень 2022-го посідав сьоме місце у списку найвідвідуваніших сайтів України, свідчить дослідження «Kantar Україна».

Що робити з поштою UKR.NET

Якщо вам потрібно відновити важливі дані, що були в листах на вашому e-mail, або ви переживаєте, що доступ до пошти можуть отримати сторонні особи, й хочете закрити аккаунт, то можете спробувати звернутися особисто в офіс ТОВ "Укрнет", що знаходиться у Києві на Голосіївському проспекті, 26.

Уточнити робочий час можна за номером: 044 258 03 02.

Крім того, працює цілодобова служба підтримки клієнтів. Надати інформацію вам можуть за телефонами:

044 235 8 555

050 204 14 24

096 718 55 52

063 367 29 29

Також ви можете спробувати надіслати лист на адресу [email protected].