Регистратор заблокировал домен UKR.NET. Не работают новостная лента и почта

Регистратор доменных имен Network Solutions в ночь на 7 марта заблокировал домен ukr.net. У пользователей пропал доступ к новостной ленте и почте.

UKR.NET не работает

Как сообщила пресс-служба компании, регистратор заблокировал домен без предупреждения. Это произошло в 01:35. Компании не удалось решить проблему через службу поддержки регистратора.

Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора, говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, компания обратилась за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, ежедневно читающих новости на портале UKR.NET и пользующиеся почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться, добавили в компании. Поделиться

Ukr.net — один из самых популярных украинских интернет-сервисов, основанный в 1998-м. Входит в десять самых посещаемых сайтов украинского сегмента сети. По состоянию на июнь 2022 года занимал седьмое место в списке самых посещаемых сайтов Украины, свидетельствует исследование «Kantar Украина».

Что делать с почтой UKR.NET

Если вам нужно восстановить важные данные, которые были в письмах на вашем e-mail, или вы переживаете, что доступ к почте могут получить посторонние лица, и хотите закрыть аккаунт, то можете попробовать обратиться лично в офис ООО "Укрнет" Киеве на Голосеевском проспекте, 26

Уточнить рабочее время можно по номеру: 0442580302.

Кроме того, работает круглосуточная служба поддержки клиентов. Предоставить информацию вам могут по телефонам:

044 235 8 555

050 204 14 24

096 718 55 52

063 367 29 29

Также вы можете попытаться отправить письмо по адресу [email protected].