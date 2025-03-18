Рекордна ціна. Скільки коштуватиме новий iPhone

Згідно з даними відомого аналітика Тіма Лонга, перший складаний iPhone буде набагато дорожчим за інші пристрої в цьому форм-факторі. Ба більше, він стане найдорожчим смартфоном в історії Apple.

Якою буде ціна нового iPhone

Існує висока ймовірність того, що перший складаний iPhone вийде наприкінці 2026-початку 2027 року.

Тім Лонг стверджує, що новинка буде коштувати 2300 доларів (~95 000 грн), що, фактично вдвічі дорожче за iPhone 16 Pro Max.

Окрім того, наголошується, що його базова версія стартує з 1200 доларів.

Фото: фанатський дизайн

За словами аналітика, така рекордна ціна обмежить обсяги продажів.

Попри це, вказано, що попит на пристрій може бути стабільним, якщо “яблунева команда” зможе запропонувати інноваційний складаний дизайн без видимої складки на дисплеї.

Що також цікаво, нещодавно інший аналітик Мін-Чі Куо також оцінив вартість складного iPhone у діапазоні від 2000 до 2500 доларів.