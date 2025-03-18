Рекордная цена. Сколько будет стоить новый iPhone
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Рекордная цена. Сколько будет стоить новый iPhone

Какой будет цена нового iPhone
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Источник:  MacRumors

Согласно данным известного аналитика Тима Лонга, первый складной iPhone будет гораздо дороже других устройств в этом форм-факторе. Более того, он станет самым дорогим смартфоном в истории Apple.

Главные тезисы

  • Первый складной iPhone, по прогнозам аналитиков, может стоить около 2300 долларов.
  • Цена на базовую версию нового iPhone будет стартовать с 1200 долларов.

Какой будет цена нового iPhone

Существует высокая вероятность того, что первый складной iPhone выйдет в конце 2026-начале 2027 года.

Тим Лонг утверждает, что новинка будет стоить 2300 долларов (~95 000 грн), что фактически вдвое дороже iPhone 16 Pro Max.

Кроме того, указано, что его базовая версия стартует с 1200 долларов.

Фото: фанатский дизайн

По словам аналитика, подобная рекордная цена ограничит объемы продаж.

При этом указано, что спрос на устройство может быть стабильным, если “яблучная команда” сможет предложить инновационный складной дизайн без видимой складки на дисплее.

Что тоже интересно, недавно другой аналитик Мин-Чи Куо также оценил стоимость сложного iPhone в диапазоне от 2000 до 2500 долларов.

Пока что Apple полностью устраивает формат выпускаемых ими смартфонов. Выход сложного iPhone состоится не раньше iPhone 17 и iPhone 18.

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