"Репараційний кредит". Україна може отримати від ЄС 130 млрд євро

Так званий репараційний кредит Європейського Союзу для України може сягнути 130 мільярдів євро.

Україна може отримати від ЄС 130 млрд євро кредиту

Про це повідомило Reuters із посиланням на європейських чиновників, близьких до переговорів.

Ідею «репараційного кредиту» для Києва, що базується на готівкових залишках російських активів, заморожених на Заході після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Поширити

За її словами, кредит, спрямований на допомогу Києву у фінансуванні оборонних потреб, буде погашений Україною лише після отримання репарацій від Росії в межах потенційної мирної угоди. Кредитні ризики колективно нестимуть європейські та, можливо, деякі інші країни Групи семи.

Більшість російських активів, що зберігаються в Європі та оцінюються приблизно у 210 мільярдів євро, перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. За словами чиновників, 175 мільярдів євро активів у Euroclear вже досягли терміну погашення та стали готівкою, яка може стати основою для нової позики.

Водночас посадовці уточнили, що перш ніж ЄС погодиться на репараційний кредит, має бути погашений кредит G7 у розмірі 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів), узгоджений минулого року.

За словами трьох чиновників, близьких до переговорів, таким чином доступними для нового інструменту залишаться близько 130 мільярдів євро.

Комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейська комісія наразі опрацьовує модальності, часові рамки та необхідний обсяг «репараційної позики», яку днями анонсувала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.