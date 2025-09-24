"Репарационный кредит". Украина может получить от ЕС 130 млрд евро

Так называемый репарационный кредит Европейского Союза для Украины может составить 130 миллиардов евро.
Главные тезисы
- Предложение репарационного кредита Европейского Союза для Украины составляет 130 млрд евро с целью финансирования оборонных нужд.
- Идея репарационного кредита основана на наличных остатках российских активов, замороженных на Западе после вторжения России в Украину.
- Украина сможет погасить кредит только после получения репараций от России в рамках потенциального мирного соглашения.
Украина может получить от ЕС 130 млрд евро кредита
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на европейских чиновников, близких к переговорам.
По ее словам, кредит, направленный на помощь Киеву в финансировании оборонных нужд, будет погашен Украиной только после получения репараций от России в рамках потенциального мирного соглашения. Кредитные риски будут коллективно нести европейские и, возможно, некоторые другие страны Группы семи.
Большинство российских активов, которые хранятся в Европе и оцениваются примерно в 210 миллиардов евро, находятся в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. По словам чиновников, 175 миллиардов евро активов в Euroclear уже достигли срока погашения и стали наличными, которые могут стать основой для нового займа.
В то же время, чиновники уточнили, что прежде чем ЕС согласится на репарационный кредит, должен быть погашен кредит G7 в размере 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов), согласованный в прошлом году.
По словам трех чиновников, близких к переговорам, таким образом доступными для нового инструмента останутся около 130 миллиардов евро.
Комиссар ЕС по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия сейчас прорабатывает модальности, временные рамки и необходимый объем «репарационного займа», который на днях анонсировала президент ЕК Урсула фон дер Ляен.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-