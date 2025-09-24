"Репарационный кредит". Украина может получить от ЕС 130 млрд евро
"Репарационный кредит". Украина может получить от ЕС 130 млрд евро

ЕС
Источник:  Reuters

Так называемый репарационный кредит Европейского Союза для Украины может составить 130 миллиардов евро.

  • Предложение репарационного кредита Европейского Союза для Украины составляет 130 млрд евро с целью финансирования оборонных нужд.
  • Идея репарационного кредита основана на наличных остатках российских активов, замороженных на Западе после вторжения России в Украину.
  • Украина сможет погасить кредит только после получения репараций от России в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на европейских чиновников, близких к переговорам.

Идею «репарационного кредита» для Киева, базирующуюся на наличных остатках российских активов, замороженных на Западе после вторжения России в Украину в 2022 году, предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, кредит, направленный на помощь Киеву в финансировании оборонных нужд, будет погашен Украиной только после получения репараций от России в рамках потенциального мирного соглашения. Кредитные риски будут коллективно нести европейские и, возможно, некоторые другие страны Группы семи.

Большинство российских активов, которые хранятся в Европе и оцениваются примерно в 210 миллиардов евро, находятся в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. По словам чиновников, 175 миллиардов евро активов в Euroclear уже достигли срока погашения и стали наличными, которые могут стать основой для нового займа.

В то же время, чиновники уточнили, что прежде чем ЕС согласится на репарационный кредит, должен быть погашен кредит G7 в размере 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов), согласованный в прошлом году.

По словам трех чиновников, близких к переговорам, таким образом доступными для нового инструмента останутся около 130 миллиардов евро.

Комиссар ЕС по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия сейчас прорабатывает модальности, временные рамки и необходимый объем «репарационного займа», который на днях анонсировала президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

Министр финансов Украины Сергей Марченко положительно оценил европейскую инициативу по репарационному кредиту под гарантии российских активов, которую представила Урсула фон дер Ляен. По его мнению, подобные механизмы позволяют использовать российские средства без формальной конфискации.

