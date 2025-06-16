Уже скоро власти ЕС планируют предложить правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в страны блока. Однако главное препятствие заключается в том, что это крайне сложно реализовать.

Что известно о новом плане ЕС

Союзники Киева, как и сама Украина, возмущены тем фактом, что за последние три года страны ЕС заплатили стране-агрессорке РФ более 200 млрд евро за энергоносители.

Что важно понимать, из указанной суммы доля за оплату ядерного топлива невелика — около 700 млн. евро с 22 млрд. в 2024 году.

Несмотря на это, официальный Брюссель не может игнорировать риски для энергетической безопасности ЕС, которые возникнут в случае внезапного прекращения поставок России.

ЕС имеет 101 ядерный реактор, из них 19 — советского типа ВВЭР, особенно зависящих от российских топливных и технических решений. В целом Россия обеспечивает 20–25% потребностей ЕС в природном, конвертируемом и обогащенном уране. Поделиться

Согласно данным инсайдеров, официальный Брюссель сейчас настроен на тотальный отказ от импорта из РФ в области ядерной энергетики в 2030-х годах.