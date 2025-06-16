Уже скоро власти ЕС планируют предложить правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в страны блока. Однако главное препятствие заключается в том, что это крайне сложно реализовать.
Главные тезисы
- Страны ЕС заплатили России более 200 млрд евро за энергоносители в период войны.
- Евросоюз нацелен на тотальный отказ от импорта российских ядерных ресурсов в 2030-е годы.
Что известно о новом плане ЕС
Союзники Киева, как и сама Украина, возмущены тем фактом, что за последние три года страны ЕС заплатили стране-агрессорке РФ более 200 млрд евро за энергоносители.
Что важно понимать, из указанной суммы доля за оплату ядерного топлива невелика — около 700 млн. евро с 22 млрд. в 2024 году.
Несмотря на это, официальный Брюссель не может игнорировать риски для энергетической безопасности ЕС, которые возникнут в случае внезапного прекращения поставок России.
Согласно данным инсайдеров, официальный Брюссель сейчас настроен на тотальный отказ от импорта из РФ в области ядерной энергетики в 2030-х годах.
Проблема заключается в том, что это потребует не менее 241 млрд евро инвестиций в создание собственной ядерной цепи поставок.
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