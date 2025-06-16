Уже незабаром влада ЄС планує запропонувати правові механізми для остаточного припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до країн блоку. Однак головна перепона полягає в тому, що це вкрай складно реалізувати.
Головні тези:
- Країни ЄС заплатили Росії понад 200 млрд євро за енергоносії протягом періоду війни.
- Євросоюз націлений на тотальну відмову від імпорту російських ядерних ресурсів у 2030-х роках.
Що відомо про новий план ЄС
Союзники Києва, як і сама Україна, обурені тим фактом, що протягом останніх 3 років країни ЄС заплатили країні-агресорці РФ понад 200 млрд євро за енергоносії.
Що важливо розуміти, зі вказаної суми частка за оплату ядерного палива невелика – близько 700 млн євро з 22 млрд у 2024 році.
Попри це, офіційний Брюссель не може ігнорувати ризики для енергетичної безпеки ЄС, які виникнуть у разі раптового припинення постачань з боку Росії.
Згідно з даними інсайдерів, офіційний Брюссель наразі налаштований на тотальну відмови від імпорту з РФ у галузі ядерної енергетики у 2030-х роках.
Проблема полягає в тому, що це потребуватиме щонайменше 241 млрд євро інвестицій у створення власного ядерного ланцюга постачання.
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