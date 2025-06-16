Євросоюз готує потужний удар по економіці РФ — є перешкоди
Категорія
Економіка
Дата публікації

Євросоюз готує потужний удар по економіці РФ — є перешкоди

Що відомо про новий план ЄС
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Джерело:  Financial Times

Уже незабаром влада ЄС планує запропонувати правові механізми для остаточного припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до країн блоку. Однак головна перепона полягає в тому, що це вкрай складно реалізувати.

Головні тези:

  • Країни ЄС заплатили Росії понад 200 млрд євро за енергоносії протягом періоду війни.
  • Євросоюз націлений на тотальну відмову від імпорту російських ядерних ресурсів у 2030-х роках.

Що відомо про новий план ЄС

Союзники Києва, як і сама Україна, обурені тим фактом, що протягом останніх 3 років країни ЄС заплатили країні-агресорці РФ понад 200 млрд євро за енергоносії.

Що важливо розуміти, зі вказаної суми частка за оплату ядерного палива невелика – близько 700 млн євро з 22 млрд у 2024 році.

Попри це, офіційний Брюссель не може ігнорувати ризики для енергетичної безпеки ЄС, які виникнуть у разі раптового припинення постачань з боку Росії.

ЄС має 101 ядерний реактор, із них 19 – радянського типу ВВЕР, які особливо залежать від російських паливних і технічних рішень. Загалом Росія забезпечує 20–25% потреб ЄС у природному, конвертованому та збагаченому урані.

Згідно з даними інсайдерів, офіційний Брюссель наразі налаштований на тотальну відмови від імпорту з РФ у галузі ядерної енергетики у 2030-х роках.

Проблема полягає в тому, що це потребуватиме щонайменше 241 млрд євро інвестицій у створення власного ядерного ланцюга постачання.

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