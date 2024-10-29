Культовому американському реперу Шону Комбзу, відомому під псевдонімом P. Diddy загрожують нові звинувачення у сексуальному насиллі. Зокрема, його звинувачують у згвалтуванні 10-річного та хлопця та 17-річного юнака.

Що відомо про нові гучні позови проти P. Diddy

Зазначається, що кілька днів тому до суду із позовом проти Комбса звернулись адвокати чоловіків, які могли бути жертвами насилля з боку репера.

Вони звинувачують P. Diddy у згвалтуванні та примушенні вживати наркотики.

У матеріалах судового позову вказується, що перший інцидент мав місце ще у 2005 році в готельному номері в Нью-Йорку. На той момент хлопцю, який, ймовірно, міг стати жертвою сексуального насилля з боку Комбса, було усього 10 років.

Шон Комбз

Зазначається, що тоді хлопчик тільки починав кар’єру співака і приїхав з батьками до міста задля зустрічі з представниками музичної індустрії, зокрема, з P. Diddy.

В процесі прослуховування помічник Комбса нібито дав хлопчику загадковий напій, до якого були підмішані психотропні речовини.

Після того, як дитина втратила орієнтацію, репер кинув хлопчика на підлогу та примусив до орального сексу. Після сексуального насилля, як стверджується, Комбс погрожував дитині.

Він пригрозив йому, що нашкодить його батькам, якщо він комусь розповість про інцидент, — зазначається у позові. Поширити

Ще однією жертвою сексуального насилля з боку P. Diddy міг стати 17-річний учасник реаліті-серіалу Making the Band. Інцидент, як стверджується у позові, відбувся у у 2008 році.

За словами постраждалого, його примушували до орального сексу із самим Комбсом та його охоронцем протягом трьох днів.

Це відбувалося під час зйомок шоу Making the Band, яке продюсував Комбз. Підозрюваний називав насилля над хлопцем "перевіркою" того, наскільки він хоче досягти успіху в кар'єрі.

Що відомо про реакцію представників Комбса на нові звинувачення проти нього

Юристи Шона відкидають усі звинувачення та заявили, що адвокати позивачів намагаються пропіаритись на скандалі.