Культовому американскому рэперу Шону Комбзу, известному под псевдонимом P. Diddy, грозят новые обвинения в сексуальном насилии. В частности, его обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего юноши.
Главные тезисы
- Рэпер P. Diddy столкнулся с новыми обвинениями в сексуальном насилии, включая изнасилование 10-летнего мальчика и 17-летнего юноши.
- Иски обвиняют P. Diddy в принуждении к употреблению наркотиков и насилии, утверждая, что инциденты произошли в 2005 и 2008 годах.
- Представители рэпера категорически отрицают все обвинения, называя их попыткой пропиариться на скандале и утверждая его невиновность.
- В иске также утверждается, что P. Diddy угрожал своим жертвам, чтобы они молчали о произошедшем или они несут последствия.
- Судебные процедуры продолжаются, и решение будет принято на основе доказательств и аргументов обеих сторон.
Что известно о новых громких исках против P. Diddy
Отмечается, что несколько дней назад в суд с иском против Комбса обратились адвокаты мужчин, которые могли быть жертвами насилия со стороны рэпера.
Они обвиняют P. Diddy в изнасиловании и принуждении к употреблению наркотиков.
В материалах судебного иска указывается, что первый инцидент произошел еще в 2005 году в гостиничном номере в Нью-Йорке. В тот момент парню, который, вероятно, мог стать жертвой сексуального насилия со стороны Комбса, было всего 10 лет.
Отмечается, что тогда мальчик только начинал карьеру певца и приехал с родителями в город для встречи с представителями музыкальной индустрии, в частности, с P. Diddy.
В процессе прослушивания помощник Комбса якобы дал мальчику загадочный напиток, к которому были подмешаны психотропные вещества.
После того, как ребенок потерял ориентацию, рэпер бросил мальчика на пол и принудил к оральному сексу. После сексуального насилия, как утверждается, Комбс угрожал ребенку.
Еще одной жертвой сексуального насилия со стороны P. Diddy мог стать 17-летний участник реалити-сериала Making the Band. Инцидент, как утверждается в иске, произошел в 2008 году.
По словам пострадавшего, его принуждали к оральному сексу с самим Комбсом и его охранником в течение трех дней.
Это происходило во время съемок шоу Making the Band, продюсированного Комбз. Подозреваемый называл насилие над парнем "проверкой" того, насколько он хочет добиться успеха в карьере.
Что известно о реакции представителей Комбса на новые обвинения против него
Юристы Шона отвергают все обвинения и заявили, что адвокаты истцов пытаются пропиариться на скандале.
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