Культовому американскому рэперу Шону Комбзу, известному под псевдонимом P. Diddy, грозят новые обвинения в сексуальном насилии. В частности, его обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего юноши.

Что известно о новых громких исках против P. Diddy

Отмечается, что несколько дней назад в суд с иском против Комбса обратились адвокаты мужчин, которые могли быть жертвами насилия со стороны рэпера.

Они обвиняют P. Diddy в изнасиловании и принуждении к употреблению наркотиков.

В материалах судебного иска указывается, что первый инцидент произошел еще в 2005 году в гостиничном номере в Нью-Йорке. В тот момент парню, который, вероятно, мог стать жертвой сексуального насилия со стороны Комбса, было всего 10 лет.

Шон Комбз

Отмечается, что тогда мальчик только начинал карьеру певца и приехал с родителями в город для встречи с представителями музыкальной индустрии, в частности, с P. Diddy.

В процессе прослушивания помощник Комбса якобы дал мальчику загадочный напиток, к которому были подмешаны психотропные вещества.

После того, как ребенок потерял ориентацию, рэпер бросил мальчика на пол и принудил к оральному сексу. После сексуального насилия, как утверждается, Комбс угрожал ребенку.

Он пригрозил ему, что навредит его родителям, если он кому-нибудь расскажет об инциденте, — говорится в иске. Поделиться

Еще одной жертвой сексуального насилия со стороны P. Diddy мог стать 17-летний участник реалити-сериала Making the Band. Инцидент, как утверждается в иске, произошел в 2008 году.

По словам пострадавшего, его принуждали к оральному сексу с самим Комбсом и его охранником в течение трех дней.

Это происходило во время съемок шоу Making the Band, продюсированного Комбз. Подозреваемый называл насилие над парнем "проверкой" того, насколько он хочет добиться успеха в карьере.

Что известно о реакции представителей Комбса на новые обвинения против него

Юристы Шона отвергают все обвинения и заявили, что адвокаты истцов пытаются пропиариться на скандале.