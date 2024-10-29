Рэпера P. Diddy обвинили в педофилии
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Шоу-бизнес
Дата публикации

Рэпера P. Diddy обвинили в педофилии

P. Diddy
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Источник:  Sky News

Культовому американскому рэперу Шону Комбзу, известному под псевдонимом P. Diddy, грозят новые обвинения в сексуальном насилии. В частности, его обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего юноши.

Главные тезисы

  • Рэпер P. Diddy столкнулся с новыми обвинениями в сексуальном насилии, включая изнасилование 10-летнего мальчика и 17-летнего юноши.
  • Иски обвиняют P. Diddy в принуждении к употреблению наркотиков и насилии, утверждая, что инциденты произошли в 2005 и 2008 годах.
  • Представители рэпера категорически отрицают все обвинения, называя их попыткой пропиариться на скандале и утверждая его невиновность.
  • В иске также утверждается, что P. Diddy угрожал своим жертвам, чтобы они молчали о произошедшем или они несут последствия.
  • Судебные процедуры продолжаются, и решение будет принято на основе доказательств и аргументов обеих сторон.

Что известно о новых громких исках против P. Diddy

Отмечается, что несколько дней назад в суд с иском против Комбса обратились адвокаты мужчин, которые могли быть жертвами насилия со стороны рэпера.

Они обвиняют P. Diddy в изнасиловании и принуждении к употреблению наркотиков.

В материалах судебного иска указывается, что первый инцидент произошел еще в 2005 году в гостиничном номере в Нью-Йорке. В тот момент парню, который, вероятно, мог стать жертвой сексуального насилия со стороны Комбса, было всего 10 лет.

P. Diddy обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Шон Комбз

Отмечается, что тогда мальчик только начинал карьеру певца и приехал с родителями в город для встречи с представителями музыкальной индустрии, в частности, с P. Diddy.

В процессе прослушивания помощник Комбса якобы дал мальчику загадочный напиток, к которому были подмешаны психотропные вещества.

После того, как ребенок потерял ориентацию, рэпер бросил мальчика на пол и принудил к оральному сексу. После сексуального насилия, как утверждается, Комбс угрожал ребенку.

Он пригрозил ему, что навредит его родителям, если он кому-нибудь расскажет об инциденте, — говорится в иске.

Еще одной жертвой сексуального насилия со стороны P. Diddy мог стать 17-летний участник реалити-сериала Making the Band. Инцидент, как утверждается в иске, произошел в 2008 году.

По словам пострадавшего, его принуждали к оральному сексу с самим Комбсом и его охранником в течение трех дней.

Это происходило во время съемок шоу Making the Band, продюсированного Комбз. Подозреваемый называл насилие над парнем "проверкой" того, насколько он хочет добиться успеха в карьере.

Что известно о реакции представителей Комбса на новые обвинения против него

Юристы Шона отвергают все обвинения и заявили, что адвокаты истцов пытаются пропиариться на скандале.

Мистер Комбз и его юридическая команда полностью уверены в фактах и ​​целостности судебного процесса. В суде будет преобладать правда: мистер Комбз никогда не совершал сексуального насилия и не торговал ни кем, — заявляют адвокаты P. Diddy.

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