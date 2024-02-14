Республіканці обговорили з Трампом пропозицію щодо допомоги Україні в кредит
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Республіканці обговорили з Трампом пропозицію щодо допомоги Україні в кредит

Трамп
Джерело:  The Hill

Група сенаторів від Республіканської партії говорила з експрезидентом США Дональдом Трампом про його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту.

Що відомо про пропозицію Трампа щодо допомоги Україні в кредит

За словами республіканців, вони звернулися до Трампа з цією ідеєю і поговорили з ним 12 лютого.

Нас була група, і ми обговорювали, щоб зрозуміти, про що він думає, і чи серйозно він до цього ставиться, тому що якщо так, то з'ясуймо, як це зробити, і це була чудова розмова, — заявив сенатор Маркуейн Маллін.

Своєю чергою сенатор Кевін Крамер заявив, що він також говорив із Трампом і кількома членами групи про цю ідею, яка, на його думку, отримує "великий імпульс" і не є "надмірно образливою для одержувачів".

Натомість у лавах Демократичної партії критикують пропозицію Трампа, наголошуючи на тому, що він не президент Сполучених Штатів і у “нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів”

Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним, — сказав сенатор Кріс Мерфі.

Допомога Україні від США

Торік президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також охорону американського кордону.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів з охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно в Сенаті США почали розглядати законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону.

Вже 3 лютого його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроект набув чинності, він ще має пройти Палату представників і підписати президент Джо Байден.

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