Республиканцы обсудили с Трампом предложение о помощи Украине в кредит

Группа сенаторов от Республиканской партии говорила с экспрезидентом США Дональдом Трампом о его предложении предоставлять финансирование Украине в виде кредита.
Что известно о предложении Трампа о помощи Украине в кредит
По словам республиканцев, они обратились к Трампу с этой идеей и побеседовали с ним 12 февраля.
В свою очередь сенатор Кевин Крамер заявил, что он также говорил с Трампом и несколькими членами группы об этой идее, которая, по его мнению, получает "большой импульс" и не является "чрезмерно оскорбительной для получателей".
В рядах Демократической партии критикуют предложение Трампа, подчеркивая, что он не президент Соединенных Штатов и у него были ужасные идеи, когда он был президентом Соединенных Штатов.
Сейчас его идеи еще хуже, и тот факт, что мои коллеги-республиканцы все еще позволяют ему дергать себя за ниточки, трагичен, — сказал сенатор Крис Мерфи.
Помощь Украине от США
В прошлом году президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охране американской границы.
Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.
Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект посредством Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы.
Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.
Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и подписать президент Джо Байден.
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