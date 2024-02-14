Республиканцы обсудили с Трампом предложение о помощи Украине в кредит

Группа сенаторов от Республиканской партии говорила с экспрезидентом США Дональдом Трампом о его предложении предоставлять финансирование Украине в виде кредита.

Что известно о предложении Трампа о помощи Украине в кредит

По словам республиканцев, они обратились к Трампу с этой идеей и побеседовали с ним 12 февраля.

Нас была группа, и мы обсуждали, чтобы понять, о чем он думает, и серьезно ли он к этому относится, потому что если да, то выясним, как это сделать, и это был отличный разговор, — заявил сенатор Маркуэйн Маллин. Поделиться

В свою очередь сенатор Кевин Крамер заявил, что он также говорил с Трампом и несколькими членами группы об этой идее, которая, по его мнению, получает "большой импульс" и не является "чрезмерно оскорбительной для получателей".

В рядах Демократической партии критикуют предложение Трампа, подчеркивая, что он не президент Соединенных Штатов и у него были ужасные идеи, когда он был президентом Соединенных Штатов.

Сейчас его идеи еще хуже, и тот факт, что мои коллеги-республиканцы все еще позволяют ему дергать себя за ниточки, трагичен, — сказал сенатор Крис Мерфи.

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охране американской границы.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект посредством Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы.

Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и подписать президент Джо Байден.