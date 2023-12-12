Республіканці шантажують Білий дім загрозою блокування подальшої допомоги Україні — Business Insider

Західні аналітики та посадові особи Білого дому висловлюють глибоку стурбованість тим фактом, що представники Республіканської партії використовують питання подальшої військової допомоги Україні у власних цілях із метою домогтись політичних перемог.

Чи можуть республіканці заблокувати подальшу допомогу Україні

За інформацією видання із посиланням на західних аналітиків, у разі, якщо США перестануть надавати військову допомогу Україні, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін отримає шанс домогтись свого у злочинній війні.

Якщо Захід скоротить допомогу Україні, Росія переможе, - зазначив у коментарі журналістам видання провідний експерт з конфліктів, керівник групи геопросторової розвідки і аналітик по Росії в Інституті вивчення війни Джордж Баррос. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що через політичну кризу у Конгресі США, пов’язану із питанням подальшої військової допомоги Україні, підтримка Києва з боку міжнародних партнерів почала знижуватись із серпня місяця цього року.

З серпня по жовтень 2023 року обсяг новоствореної допомоги досяг нового мінімуму - майже 90% падіння порівняно з тим же періодом 2022 року. Зараз Україна все більше покладається на основну групу донорів, таких як США, Німеччина, країни Північної та Східної Європи, які продовжують обіцяти і надавати як фінансову допомогу, так і важливе озброєння, наприклад, винищувачі F-16, - йдеться у звіті Кільського Інституту світової економіки. Поширити

Як ситуація із військовою допомогою впливає на розвиток подій на фронті

У матеріалі зазначається, що наразі ситуація у війні є критичною не тільки для українських військових, а й для російських окупантів.

Обидві сторони протягом кількох останніх місяців ведуть війну на виснаження.

Однак Україна досі значною мірою поступається злочинній армії РФ за кількістю особового складу, військової техніки та боєприпасів.

Автори матеріалу зазначається, що наразі Україні бракує достатньої кількості особового складу, боєприпасів та військової техніки для підтримки наступальних дій, однак підрозділи ЗСУ успішно тримають оборону і проводять вдалі контратаки.

Позиційна війна на Україні - це не стабільний глухий кут. Вона не є результатом фундаментальних реалій сучасної війни, які можуть бути змінені тільки технологічною або тактичною революцією, як, наприклад, патова ситуація в Першій світовій війні. Вона також не заснована на постійному паритеті військового потенціалу між Росією і Україною, який збережеться на невизначений термін незалежно від підтримки Києва з боку Заходу, - пояснює Джордж Баррос. Поширити

Нинішня ситуація викликана обмеженнями з обох сторін: Захід сам обмежує свої можливості по відправці військ на Україну, а президент Росії Володимир Путін не наважується повністю задіяти російську промисловість і суспільство у військових діях.