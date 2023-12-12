Республіканці шантажують Білий дім загрозою блокування подальшої допомоги Україні — Business Insider

Західні аналітики та посадові особи Білого дому висловлюють глибоку стурбованість тим фактом, що представники Республіканської партії використовують питання подальшої військової допомоги Україні у власних цілях із метою домогтись політичних перемог.
Чи можуть республіканці заблокувати подальшу допомогу Україні
За інформацією видання із посиланням на західних аналітиків, у разі, якщо США перестануть надавати військову допомогу Україні, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін отримає шанс домогтись свого у злочинній війні.
Автори матеріалу зазначають, що через політичну кризу у Конгресі США, пов’язану із питанням подальшої військової допомоги Україні, підтримка Києва з боку міжнародних партнерів почала знижуватись із серпня місяця цього року.
Як ситуація із військовою допомогою впливає на розвиток подій на фронті
У матеріалі зазначається, що наразі ситуація у війні є критичною не тільки для українських військових, а й для російських окупантів.
Обидві сторони протягом кількох останніх місяців ведуть війну на виснаження.
Однак Україна досі значною мірою поступається злочинній армії РФ за кількістю особового складу, військової техніки та боєприпасів.
Автори матеріалу зазначається, що наразі Україні бракує достатньої кількості особового складу, боєприпасів та військової техніки для підтримки наступальних дій, однак підрозділи ЗСУ успішно тримають оборону і проводять вдалі контратаки.
Нинішня ситуація викликана обмеженнями з обох сторін: Захід сам обмежує свої можливості по відправці військ на Україну, а президент Росії Володимир Путін не наважується повністю задіяти російську промисловість і суспільство у військових діях.
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