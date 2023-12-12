Западные аналитики и должностные лица Белого дома выражают глубокую обеспокоенность тем фактом, что представители Республиканской партии используют вопросы дальнейшей военной помощи Украине в своих целях с целью добиться политических побед.
Могут ли республиканцы заблокировать дальнейшую помощь Украине
По информации издания со ссылкой на западных аналитиков, если США перестанут оказывать военную помощь Украине, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин получит шанс добиться своего в преступной войне.
Авторы материала отмечают, что из-за политического кризиса в Конгрессе США, связанного с вопросом дальнейшей военной помощи Украине, поддержка Киева со стороны международных партнеров начала снижаться с августа этого года.
Как ситуация с военной помощью оказывает влияние на развитие событий на фронте
В материале отмечается, что сейчас ситуация в войне критическая не только для украинских военных, но и для российских оккупантов.
Обе стороны в течение нескольких последних месяцев ведут войну на истощение.
Однако Украина все еще в значительной степени уступает преступной армии РФ по количеству личного состава, военной техники и боеприпасов.
Авторы материала отмечается, что в настоящее время Украине недостаточно достаточного количества личного состава, боеприпасов и военной техники для поддержки наступательных действий, однако подразделения ВСУ успешно держат оборону и проводят удачные контратаки.
Нынешняя ситуация вызвана ограничениями по обе стороны: Запад сам ограничивает свои возможности по отправке войск на Украину, а президент России Владимир Путин не решается полностью задействовать российскую промышленность и общество в военных действиях.
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