Западные аналитики и должностные лица Белого дома выражают глубокую обеспокоенность тем фактом, что представители Республиканской партии используют вопросы дальнейшей военной помощи Украине в своих целях с целью добиться политических побед.

Могут ли республиканцы заблокировать дальнейшую помощь Украине

По информации издания со ссылкой на западных аналитиков, если США перестанут оказывать военную помощь Украине, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин получит шанс добиться своего в преступной войне.

Если Запад сократит помощь Украине, Россия победит, – отметил в комментарии журналистам издание ведущий эксперт по конфликтам, руководитель группы геопространственной разведки и аналитик по России в Институте изучения войны Джордж Баррос. Поделиться

Авторы материала отмечают, что из-за политического кризиса в Конгрессе США, связанного с вопросом дальнейшей военной помощи Украине, поддержка Киева со стороны международных партнеров начала снижаться с августа этого года.

С августа по октябрь 2023 года объем вновь созданной помощи достиг нового минимума – почти 90% падения по сравнению с тем же периодом 2022 года. Сейчас Украина все больше полагается на основную группу доноров, таких как США, Германия, страны Северной и Восточной Европы, которые продолжают обещать и оказывать как финансовую помощь, так и важное вооружение, например истребители F-16, - говорится в отчете Кильского Института мировой экономики. Поделиться

Как ситуация с военной помощью оказывает влияние на развитие событий на фронте

В материале отмечается, что сейчас ситуация в войне критическая не только для украинских военных, но и для российских оккупантов.

Обе стороны в течение нескольких последних месяцев ведут войну на истощение.

Однако Украина все еще в значительной степени уступает преступной армии РФ по количеству личного состава, военной техники и боеприпасов.

Авторы материала отмечается, что в настоящее время Украине недостаточно достаточного количества личного состава, боеприпасов и военной техники для поддержки наступательных действий, однако подразделения ВСУ успешно держат оборону и проводят удачные контратаки.

Позиционная война на Украине – это не стабильный тупик. Она не результат фундаментальных реалий современной войны, которые могут быть изменены только технологической или тактической революцией, как, например, патовая ситуация в Первой мировой войне. Она также не основана на постоянном паритете военного потенциала между Россией и Украиной, который сохранится на неопределенный срок, независимо от поддержки Киева со стороны Запада, - объясняет Джордж Баррос. Поделиться

Нынешняя ситуация вызвана ограничениями по обе стороны: Запад сам ограничивает свои возможности по отправке войск на Украину, а президент России Владимир Путин не решается полностью задействовать российскую промышленность и общество в военных действиях.