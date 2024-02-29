Як республіканці планують подолати опір Джонсона схваленню допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, представник Республіканської партії Браян Фіцпатрік готується до схвалення питання допомоги Україні в обхід позиції спікера Майка Джонсона.

У матеріалі видання зазначається, що це дуже рідкий випадок, коли позиції керівництва партії настільки росходяться із поглядами інших республіканців.

Ми повинні щось зробити. Це екзистенційно, це чутливо до часу. Чи то наш продукт, чи чийсь інший, нам просто потрібно доставити їм гроші, - зазначає Фіцпатрік. Поширити

За його словами, він готує петицію про звільнення, яка у разі схвалення може призвести до голосування у Палаті представників.

Зазначається, що така петиція потребує схвалення з боку незначної частини представників Республіканської партії у разі отримання підписів від більшої частини демократів.

Цей маневр також потребує певного часу, а саме 30 днів, протягом яких Палата засідає, перш ніж її можна буде поставити на голосування.

Фіцпатрік зазначив, що петиція буде готова вже на початку березня.

Більше, ніж ви думаєте. Багато людей знають, що це правильний вчинок, - підкреслив республіканець. Поширити

Ще один представник Республіканської партії на умовах анонімності повідомив журналістам, що інші члени партії підтримають її якщо до цього не буде схвалене питання фінансування допомоги Україні.

Але Фітцпатрік також наголосив, що прохання про звільнення здебільшого слугує для того, щоб "чинити тиск, щоб щось зробити найближчим часом".

Як республіканці планують просувати схвалення допомоги Україні

У матеріалі видання зазначається, що Фітцпатрік та частина республіканців, які виступають за схвалення допомоги Україні, відчувають тиск з боку іншої частини партії, яка займає протилежну позицію.

Група під назвою "Республіканці за Україну" минулого тижня розмістила рекламу в округах 10 проукраїнських республіканців у Палаті представників, закликаючи їх підписати петицію про звільнення.

У четвер член палати представників Вайлі Нікель розіслав кожному офісу Палати представників прапор із написом "Республіканці Палати представників здали Україну Росії".

При цьому Фітцпатрік зазначив, що наразі ще не вирішив, яку версію проєкту про допомогу Україні буде винесено на розгляд у разі схвалення петиції.

Сенат ухвалив законопроєкт на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього в Палаті представників.

Фітцпатрік у контексті ухваленого Сенатом закону про допомогу Україні сказав, що не знає, чи збере він 218 голосів для петиції, оскільки відсутність безпеки кордонів є проблемою для багатьох республіканців.

Республіканець також додав, що разом з трьома однопартійцями та чотирма представниками Демократичної партії представив законопроєкт на суму 66 млрд доларів, який передбачає скорочення військової допомоги Україні, допомогу Ізраїлю і Тайваню, а також зміни в прикордонній політиці.