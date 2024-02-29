Как республиканцы планируют преодолеть сопротивление Джонсона одобрению помощи Украине

По информации журналистов издания, представитель Республиканской партии Брайан Фицпатрик готовится к одобрению вопроса помощи Украине в обход позиции спикера Майка Джонсона.

В материале издания отмечается, что это очень редкий случай, когда позиции руководства партии настолько расходятся со взглядами других республиканцев.

Мы должны что-нибудь сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будь то наш продукт или чей-то другой, нам просто нужно доставить им деньги, - отмечает Фицпатрик. Поделиться

По его словам, он готовит петицию об увольнении, которая в случае одобрения может привести к голосованию в Палате представителей.

Такая петиция требует одобрения со стороны незначительной части представителей Республиканской партии в случае получения подписей от большей части демократов.

Этот маневр также требует определенного времени, а именно 30 дней, в течение которых Палата заседает, прежде чем ее можно будет поставить на голосование.

Фицпатрик отметил, что петиция будет готова уже в начале марта.

Больше, чем вы думаете. Многие знают, что это правильный поступок, - подчеркнул республиканец. Поделиться

Еще один представитель Республиканской партии на условиях анонимности сообщил журналистам, что другие члены партии поддержат ее, если до этого не будет одобрен вопрос финансирования помощи Украине.

Но Фитцпатрик также подчеркнул, что просьба об увольнении по большей части служит для того, чтобы "оказать давление, чтобы что-то сделать в ближайшее время".

Как республиканцы планируют продвигать одобрение помощи Украине

В материале издания отмечается, что Фитцпатрик и часть республиканцев, выступающих за одобрение помощи Украине, испытывают давление со стороны другой части партии, занимающей противоположную позицию.

Группа под названием "Республиканцы за Украину" на прошлой неделе разместила рекламу в округах 10 проукраинских республиканцев в Палате представителей, призывая их подписать петицию об увольнении.

В четверг член палаты представителей Вайли Никель разослал каждому офису Палаты представителей флаг с надписью "Республиканцы Палаты представителей сдали Украину России".

При этом Фитцпатрик отметил, что пока еще не решил, какая версия проекта о помощи Украине будет вынесена на рассмотрение в случае одобрения петиции.

Сенат принял законопроект на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Израилю, Украине и Тайваню, но Джонсон ясно дал понять, что не будет голосовать за него в Палате представителей.

Фитцпатрик в контексте принятого Сенатом закона о помощи Украине сказал, что не знает, соберет ли он 218 голосов для петиции, поскольку отсутствие безопасности границ является проблемой для многих республиканцев.

Республиканец также добавил, что вместе с тремя однопартийцами и четырьмя представителями Демократической партии представил законопроект на сумму 66 млрд долларов, предусматривающий сокращение военной помощи Украине, помощь Израилю и Тайваню, а также изменения в пограничной политике.