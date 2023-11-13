Республіканець Скотт знявся з президентських перегонів у США

Кандидат від Республіканської партії Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США. Він розпочав компанію з найбільшим бюджетом.

Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента

Сенатор Тім Скотт, який змагався за висунення в президенти США від Республіканської партії, знявся з передвиборчих перегонів.

Скотт оголосив про призупинення своєї кампанії в ефірі Sunday Night in America каналу Fox News лише за два місяці до початку голосування на передових партійних зборах Республіканської партії в Айові.

Trey Gowdy appeared visibly taken back by Sen. Tim Scott's announcement on his show that he is suspending his campaign.



"You have plenty of money. You have the highest approval numbers of any candidate... and you are suspending your presidential campaign?" Gowdy asks. pic.twitter.com/qFXH5vIqMc — Olivia Rinaldi (@olivialarinaldi) November 13, 2023

Окрім завершення кампанії, він підкреслив, що не планує підтримувати іншого кандидата в боротьбі за номінацію від Республіканської партії та відкинув можливість своєї участі як кандидат на посаду віцепрезидента у національному списку Республіканської партії на 2024 рік.

Скотт родом із Південної Кароліни і обіймає посаду сенатора з 2013 року. Він розпочав свою кампанію в травні. AP зазначає, що Скотт, зокрема, мав проблеми з рейтингами в опитуваннях, незважаючи на мільйони доларів, витрачені від його імені високопоставленими донорами.

Що відомо про вибори 2024 у США

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

Дональд Трамп, колишній президент США

Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти

Рон Десантіс, губернатор Флориди

Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.