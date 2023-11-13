Республіканець Скотт знявся з президентських перегонів у США

Кандидат від Республіканської партії Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США. Він розпочав компанію з найбільшим бюджетом.
Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента
Сенатор Тім Скотт, який змагався за висунення в президенти США від Республіканської партії, знявся з передвиборчих перегонів.
Скотт оголосив про призупинення своєї кампанії в ефірі Sunday Night in America каналу Fox News лише за два місяці до початку голосування на передових партійних зборах Республіканської партії в Айові.
Окрім завершення кампанії, він підкреслив, що не планує підтримувати іншого кандидата в боротьбі за номінацію від Республіканської партії та відкинув можливість своєї участі як кандидат на посаду віцепрезидента у національному списку Республіканської партії на 2024 рік.
Скотт родом із Південної Кароліни і обіймає посаду сенатора з 2013 року. Він розпочав свою кампанію в травні. AP зазначає, що Скотт, зокрема, мав проблеми з рейтингами в опитуваннях, незважаючи на мільйони доларів, витрачені від його імені високопоставленими донорами.
Що відомо про вибори 2024 у США
У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.
На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:
Дональд Трамп, колишній президент США
Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти
Рон Десантіс, губернатор Флориди
Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі
Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.
Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.
Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.
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