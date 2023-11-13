Республиканец Скотт снялся с президентской гонки в США

Кандидат от Республиканской партии Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента США. Он начал компанию с самым большим бюджетом.
Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента
Сенатор Тим Скотт, соперничавший за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, снялся с предвыборной гонки.
Скотт объявил о приостановлении своей кампании в эфире Sunday Night in America канала Fox News всего за два месяца до начала голосования на передовом партийном собрании Республиканской партии в Айове.
Кроме завершения кампании, он подчеркнул, что не планирует поддерживать другого кандидата в борьбе за номинацию от Республиканской партии и исключил возможность своего участия в качестве кандидата на должность вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.
Скотт родом из Южной Каролины и занимает должность сенатора с 2013 года. Он начал свою кампанию в мае. AP отмечает, что у Скотта, в частности, были проблемы с рейтингами в опросах, несмотря на миллионы долларов, потраченные от его имени высокопоставленными донорами.
Что известно о выборах 2024 года в США
В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.
На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:
Дональд Трамп, бывший президент США
Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты
Рон Десантис, губернатор Флориды
Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси
Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.
Бергам известен своей консервативной позицией по безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи – бывший губернатор Нью-Джерси, известный своей способностью привлекать независимых избирателей.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
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