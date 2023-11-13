Республиканец Скотт снялся с президентской гонки в США

Кандидат от Республиканской партии Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента США. Он начал компанию с самым большим бюджетом.

Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента

Сенатор Тим Скотт, соперничавший за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, снялся с предвыборной гонки.

Скотт объявил о приостановлении своей кампании в эфире Sunday Night in America канала Fox News всего за два месяца до начала голосования на передовом партийном собрании Республиканской партии в Айове.

Trey Gowdy appeared visibly taken back by Sen. Tim Scott's announcement on his show that he is suspending his campaign.



"You have plenty of money. You have the highest approval numbers of any candidate... and you are suspending your presidential campaign?" Gowdy asks. pic.twitter.com/qFXH5vIqMc — Olivia Rinaldi (@olivialarinaldi) November 13, 2023

Кроме завершения кампании, он подчеркнул, что не планирует поддерживать другого кандидата в борьбе за номинацию от Республиканской партии и исключил возможность своего участия в качестве кандидата на должность вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.

Скотт родом из Южной Каролины и занимает должность сенатора с 2013 года. Он начал свою кампанию в мае. AP отмечает, что у Скотта, в частности, были проблемы с рейтингами в опросах, несмотря на миллионы долларов, потраченные от его имени высокопоставленными донорами.

Что известно о выборах 2024 года в США

В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

Дональд Трамп, бывший президент США

Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты

Рон Десантис, губернатор Флориды

Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Бергам известен своей консервативной позицией по безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи – бывший губернатор Нью-Джерси, известный своей способностью привлекать независимых избирателей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.