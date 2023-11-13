Республиканец Скотт снялся с президентской гонки в США
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Республиканец Скотт снялся с президентской гонки в США

Тим Скотт
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Источник:  Associated Press

Кандидат от Республиканской партии Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента США. Он начал компанию с самым большим бюджетом.

Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента

Сенатор Тим Скотт, соперничавший за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, снялся с предвыборной гонки.

Скотт объявил о приостановлении своей кампании в эфире Sunday Night in America канала Fox News всего за два месяца до начала голосования на передовом партийном собрании Республиканской партии в Айове.

Кроме завершения кампании, он подчеркнул, что не планирует поддерживать другого кандидата в борьбе за номинацию от Республиканской партии и исключил возможность своего участия в качестве кандидата на должность вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.

Скотт родом из Южной Каролины и занимает должность сенатора с 2013 года. Он начал свою кампанию в мае. AP отмечает, что у Скотта, в частности, были проблемы с рейтингами в опросах, несмотря на миллионы долларов, потраченные от его имени высокопоставленными донорами.

Что известно о выборах 2024 года в США

В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

  • Дональд Трамп, бывший президент США

  • Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты

  • Рон Десантис, губернатор Флориды

  • Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Бергам известен своей консервативной позицией по безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи – бывший губернатор Нью-Джерси, известный своей способностью привлекать независимых избирателей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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