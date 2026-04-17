Революційна ідея — винахідник з Аргентини розробив "магнітний" цемент

Що, якщо для того, щоб повісити картину, більше не знадобляться дриль, дюбелі, пил на підлозі та подальше зашпаклювання дірок? 29-річний аргентинський винахідник Марко Агустін Секкі розробив Ironplac — намагнічуваний будівельний матеріал, покликаний дозволити стінам утримувати предмети на магнітній основі без цвяхів і шурупів.

Винахідник з Аргентини розробив революційний "магнітний" цемент

Перші пілотні випробування показали, що ця ідея — щось більше, ніж просто ефектна демонстрація, але проект все ще перебуває на стадії розробки, пише Econews.

Суть пропозиції легко зрозуміти, навіть незважаючи на новизну самого матеріалу. Замість того щоб розглядати стіну як пасивну поверхню, Ironplac прагне перетворити її на фінішне покриття, здатне притягувати магніти, що спрощує розміщення, зняття та перестановку рам, інструментів та аксесуарів.

У практичному плані це може змінити принципи організації будинків, офісів, майстерень та навчальних класів.

В офіційних каналах Ironplac описується як намагнічувана будівельна система як для "мокрого", так і для "сухого" будівництва, тобто як для традиційної обробки у стилі штукатурки, так і для внутрішніх систем на основі панелей. Вона призначена для роботи з цементом, плитами та покриттями і представлена як спосіб перетворення нових та існуючих стін на активні поверхні без свердління отворів.

В інтерв'ю про проєкт винахідник зазначив, що ідея виникла з звичайного розчарування. Чому людям досі доводиться свердлити стіну щоразу, коли вони хочуть повісити картину, пересунути стелаж для інструментів або змінити планування кімнати? Під час демонстрацій він показав стіни, що утримують такі предмети, як інструменти, ножі, панелі та навіть лопату, за допомогою магнітів замість шурупів.

В описі самого проєкту зазначалося, що мета полягає в тому, щоб перетворити стіни на "активні" та функціональні поверхні. Це не означає сенсорні екрани чи електроніку. Це означає, що сама стіна стає частиною системи зберігання та організації простору, що є невеликим зрушенням у теорії, але величезним — у повсякденному використанні.

Ключовим моментом є те, що Ironplac не представляється як активний магніт або електрична система. Згідно з описом проєкту та поясненнями самого винахідника, у матеріалі використовується спеціальна суміш з мінеральними та феросплавними наповнювачами, яка надає готовій поверхні здатність утримувати магніти, зберігаючи при цьому зовнішній вигляд і текстуру звичайної стіни.

Простіше кажучи, стіна не залишається "увімкненою", як працюючий пристрій. Вона поводиться скоріше як пасивна поверхня, яка реагує, коли до неї торкається об'єкт з магнітом. Для "мокрого" будівництва продукт можна підготувати як фінальний шар шпаклівки, змішати з водою і нанести майже так само, як традиційне фінішне покриття.

Ця відмінність має значення. Люди часто чують "магнітна стіна" і уявляють собі постійне поле, що притягує все металеве поблизу, але система описувалася інакше. Стіна робить щось корисне тільки тоді, коли сам об'єкт оснащений магнітом, що робить ідею ближчою до практичного оздоблювального матеріалу, ніж до гаджета.