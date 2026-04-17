Революционная идея — изобретатель из Аргентины разработал "магнитный" цемент

Что, если для того, чтобы повесить картину, больше не понадобятся дрель, дюбеля, пыль на полу и последующая зашпаклевка дыр? 29-летний аргентинский изобретатель Марко Агустин Секки разработал Ironplac – намагничиваемый строительный материал, призванный позволить стенам удерживать предметы на магнитной основе без гвоздей и шурупов.
Главные тезисы
- Магнитный цемент Ironplac позволяет удерживать предметы на стенах без использования гвоздей и шурупов, упрощая размещение и перестановку предметов.
- Изобретение может изменить принципы организации домов, офисов, мастерских и учебных классов, превращая стены в активные поверхности для хранения и организации.
Изобретатель из Аргентины разработал революционный "магнитный" цемент
Первые пилотные испытания показали, что эта идея — нечто большее, чем просто эффектная демонстрация, но проект все еще находится в стадии разработки, пишет Econews.
В практическом плане это может изменить принципы организации домов, офисов, мастерских и учебных классов.
В официальных каналах Ironplac описывается как намагничиваемая строительная система как для "мокрого", так и для "сухого" строительства, то есть как для традиционной отделки в стиле штукатурки, так и для внутренних систем на основе панелей. Она предназначена для работы с цементом, плитами и покрытиями и представлена как способ преобразования новых и существующих стен в активные поверхности без сверления отверстий.
В интервью о проекте изобретатель отметил, что идея возникла из обычного разочарования. Почему людям еще приходится сверлить стену каждый раз, когда они хотят повесить картину, передвинуть стеллаж для инструментов или изменить планировку комнаты? Во время демонстраций он показал стены, содержащие такие предметы как инструменты, ножи, панели и даже лопату, с помощью магнитов вместо шурупов.
В описании самого проекта указывалось, что цель состоит в том, чтобы превратить стены в "активные" и функциональные поверхности. Это не означает сенсорные экраны или электронику. Это означает, что сама стена становится частью системы хранения и организации пространства, что является небольшим сдвигом в теории, но огромным в повседневном использовании.
Ключевым моментом является то, что Ironplac не представляется активным магнитом или электрической системой. Согласно описанию проекта и пояснениям самого изобретателя, в материале используется специальная смесь с минеральными и ферросплавными наполнителями, которая придает готовой поверхности способность удерживать магниты, сохраняя при этом внешний вид и текстуру обычной стены.
Это различие имеет значение. Люди часто слышат "магнитную стену" и представляют себе постоянное поле, притягивающее все металлическое поблизости, но система описывалась иначе. Стена делает что-то полезное только тогда, когда сам объект оснащен магнитом, что делает идею более близкой к практическому отделочному материалу, чем к гаджету.
