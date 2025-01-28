Режисер оскароносної стрічки "20 днів у Маріуполі" розповів про новий фільм
Категорія
Культура
Дата публікації

Режисер оскароносної стрічки "20 днів у Маріуполі" розповів про новий фільм

Мстислав Чернов
Джерело:  AP

23 січня у США на фестивалі "Санденс" відбулась прем'єра нового фільму українського режисера Мстислава Чернова, який отримав Оскар за стрічку “20 днів у Маріуполі”, під назвою “2000 метрів до Андріївки”. 

Головні тези:

  • Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає про звільнення українськими військовими села на Донеччині та життя військових на фронті.
  • Режисер Мстислав Чернов пропонує експериментальний підхід, який поєднує класичні елементи документального кіно з захоплюючим сюжетом.
  • Чернов намагається увіковічнити боротьбу України проти агресії РФ через кіно та відзначає важливість історії про битву за Авдіївку.
  • “2000 метрів до Андріївки” вражає реалістичністю, емоційністю та актуальністю подій, які зачаровують глядачів з перших хвилин перегляду.

Що відомо про новий фільм Мстислава Чернова

Зазначається, що новий фільм Чернова “2000 метрів до Андріївки” розповідає про звільнення українськими військовими села Андріївка, що під Бахмутом на Донеччині, та прожиття українських військових на лінії фронту.

Режисер намагався реалістично передати всі події та з перших хвилин перегляду захопити глядача. 

Оскароносний режисер Мстислав Чернов представив новий фільм на фестивалі Санденс
Мстислав Чернов

Створення "2000 метрів до Андріївки" — це експериментальний підхід. Ми намагаємось показати сучасну війну так, як ніхто не робив цього до чи після. Звичайно, є елементи, які є класичними для документального кіно, але я також хотів, щоб історія була настільки захоплюючою, настільки реальною, настільки експериментальною для глядачів, щоб вони забули, що дивляться документальний фільм. А коли вони дійдуть до кінця, коли зрозуміють, що все, що вони тільки бачили, було реальним, це вдарить по них ще сильніше, — підкреслив Чернов.

Чернов намагається увіковічнити боротьбу України проти агресії РФ у кіно

За його словами, про історичну битву за Авдіївку має знати кожен український громадянин.

Форма кіно набагато довговічніша, ніж новини. Якою б важливою була журналістика, на жаль, у світі відбувається так багато подій, так багато важливих історій, що потрібні надзвичайні зусилля, щоб утримати чиюсь увагу на події особливо, якщо вона важлива для вас особисто. І історія Андріївки та солдатів, які намагаються туди дістатися, особисто для мене дуже важлива, — переконує режисер.

Мстислав Чернов здобув визнання завдяки документальному фільму "20 днів у Маріуполі". Він показав реальні кадри російської облоги українського міста на початку повномасштабної війни у 2022 році. Кінострічка отримала безліч престижних премій. Серед них: BAFTA, премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці" та "Оскар". 

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
До міжнародної телеверсії Оскару повернуть нагородження "20 днів у Маріуполі"
фільм
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар — фото
МКІП
Мстислав Чернов
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у двох номінаціях премії Grierson Awards
Фільм "20 днів у Маріуполі"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?