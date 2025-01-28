23 січня у США на фестивалі "Санденс" відбулась прем'єра нового фільму українського режисера Мстислава Чернова, який отримав Оскар за стрічку “20 днів у Маріуполі”, під назвою “2000 метрів до Андріївки”.
Головні тези:
- Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає про звільнення українськими військовими села на Донеччині та життя військових на фронті.
- Режисер Мстислав Чернов пропонує експериментальний підхід, який поєднує класичні елементи документального кіно з захоплюючим сюжетом.
- Чернов намагається увіковічнити боротьбу України проти агресії РФ через кіно та відзначає важливість історії про битву за Авдіївку.
- “2000 метрів до Андріївки” вражає реалістичністю, емоційністю та актуальністю подій, які зачаровують глядачів з перших хвилин перегляду.
Що відомо про новий фільм Мстислава Чернова
Зазначається, що новий фільм Чернова “2000 метрів до Андріївки” розповідає про звільнення українськими військовими села Андріївка, що під Бахмутом на Донеччині, та прожиття українських військових на лінії фронту.
Режисер намагався реалістично передати всі події та з перших хвилин перегляду захопити глядача.
Чернов намагається увіковічнити боротьбу України проти агресії РФ у кіно
За його словами, про історичну битву за Авдіївку має знати кожен український громадянин.
Мстислав Чернов здобув визнання завдяки документальному фільму "20 днів у Маріуполі". Він показав реальні кадри російської облоги українського міста на початку повномасштабної війни у 2022 році. Кінострічка отримала безліч престижних премій. Серед них: BAFTA, премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці" та "Оскар".
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