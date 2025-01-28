23 січня у США на фестивалі "Санденс" відбулась прем'єра нового фільму українського режисера Мстислава Чернова, який отримав Оскар за стрічку “20 днів у Маріуполі”, під назвою “2000 метрів до Андріївки”.

Що відомо про новий фільм Мстислава Чернова

Зазначається, що новий фільм Чернова “2000 метрів до Андріївки” розповідає про звільнення українськими військовими села Андріївка, що під Бахмутом на Донеччині, та прожиття українських військових на лінії фронту.

Режисер намагався реалістично передати всі події та з перших хвилин перегляду захопити глядача.

Мстислав Чернов

Створення "2000 метрів до Андріївки" — це експериментальний підхід. Ми намагаємось показати сучасну війну так, як ніхто не робив цього до чи після. Звичайно, є елементи, які є класичними для документального кіно, але я також хотів, щоб історія була настільки захоплюючою, настільки реальною, настільки експериментальною для глядачів, щоб вони забули, що дивляться документальний фільм. А коли вони дійдуть до кінця, коли зрозуміють, що все, що вони тільки бачили, було реальним, це вдарить по них ще сильніше, — підкреслив Чернов. Поширити

Чернов намагається увіковічнити боротьбу України проти агресії РФ у кіно

За його словами, про історичну битву за Авдіївку має знати кожен український громадянин.

Форма кіно набагато довговічніша, ніж новини. Якою б важливою була журналістика, на жаль, у світі відбувається так багато подій, так багато важливих історій, що потрібні надзвичайні зусилля, щоб утримати чиюсь увагу на події особливо, якщо вона важлива для вас особисто. І історія Андріївки та солдатів, які намагаються туди дістатися, особисто для мене дуже важлива, — переконує режисер. Поширити