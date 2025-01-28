Режиссер оскароносной ленты "20 дней в Мариуполе" рассказал о новом фильме
Категория
Культура
Дата публикации

Режиссер оскароносной ленты "20 дней в Мариуполе" рассказал о новом фильме

Мстислав Чернов
Читати українською
Источник:  AP

23 января в США на фестивале "Санденс" состоялась премьера нового фильма украинского режиссера Мстислава Чернова, который получил Оскар за ленту "20 дней в Мариуполе" под названием "2000 метров до Андреевки".

Главные тезисы

  • Фильм '2000 метров до Андреевки' Мстислава Чернова рассказывает об освобождении украинскими военными села на Донетчине и жизни на фронте, используя экспериментальный подход в кино.
  • Режиссер пытается увековечить борьбу Украины против агрессии РФ через историю битвы за Андреевку и подчеркивает важность кинематографа в сохранении истории.
  • Фильм поражает реалистичностью и эмоциональностью, захватывая внимание зрителей с первых минут просмотра, рассказывая о важных событиях на линии фронта.
  • Режиссер Мстислав Чернов получил признание благодаря своему предыдущему документальному фильму '20 дней в Мариуполе', который получил множество наград, включая престижный Оскар.
  • Чернов продолжает свою важную работу в кинематографе, представляя зрителям увлекательные и реалистичные картины о событиях на востоке Украины.

Что известно о новом фильме Мстислава Чернова

Отмечается, что новый фильм Чернова "2000 метров к Андреевке" рассказывает об освобождении украинскими военными села Андреевка под Бахмутом на Донетчине и проживании украинских военных на линии фронта.

Режиссер пытался реалистично передать все события и с первых минут просмотра увлечь зрителя.

Оскароносный режиссер Мстислав Чернов представил новый фильм на фестивале Санденс
Мстислав Чернов

Создание "2000 метров к Андреевке" — это экспериментальный подход. Мы стараемся показать современную войну так, как никто не делал этого до или после. Конечно, есть элементы, которые являются классическими для документального кино, но я также хотел, чтобы история была столь увлекательной, столь реальной, столь экспериментальной для зрителей, чтобы они забыли, что смотрят документальный фильм. А когда они дойдут до конца, когда поймут, что все, что они видели, было реальным, это ударит по ним еще сильнее, — подчеркнул Чернов.

Чернов пытается увековечить борьбу Украины против агрессии РФ в кино

По его словам, об исторической битве за Авдеевку должен знать каждый гражданин Украины.

Форма кино гораздо более долговечна, чем новости. Какой бы важной была журналистика, к сожалению, в мире происходит так много событий, так много важных историй, что нужны чрезвычайные усилия, чтобы удержать чье-то внимание на событиях особенно, если она важна для вас лично. И история Андреевки и солдат, которые пытаются туда добраться, лично для меня очень важна, — убеждает режиссер.

Мстислав Чернов получил признание благодаря документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Он показал реальные кадры российской осады украинского города в начале полномасштабной войны в 2022 году. Кинолента получила множество престижных премий. Среди них: BAFTA, премия Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике" и "Оскар".

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В международную телеверсию Оскару вернут награждение "20 дней в Мариуполе"
фильм
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый украинский Оскар — фото
МКИП
Мстислав Чернов
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фильм "20 дней в Мариуполе" победил в двух номинациях премии Grierson Awards
"20 дней в Мариуполе"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?