23 января в США на фестивале "Санденс" состоялась премьера нового фильма украинского режиссера Мстислава Чернова, который получил Оскар за ленту "20 дней в Мариуполе" под названием "2000 метров до Андреевки".

Что известно о новом фильме Мстислава Чернова

Отмечается, что новый фильм Чернова "2000 метров к Андреевке" рассказывает об освобождении украинскими военными села Андреевка под Бахмутом на Донетчине и проживании украинских военных на линии фронта.

Режиссер пытался реалистично передать все события и с первых минут просмотра увлечь зрителя.

Мстислав Чернов

Создание "2000 метров к Андреевке" — это экспериментальный подход. Мы стараемся показать современную войну так, как никто не делал этого до или после. Конечно, есть элементы, которые являются классическими для документального кино, но я также хотел, чтобы история была столь увлекательной, столь реальной, столь экспериментальной для зрителей, чтобы они забыли, что смотрят документальный фильм. А когда они дойдут до конца, когда поймут, что все, что они видели, было реальным, это ударит по ним еще сильнее, — подчеркнул Чернов. Поделиться

Чернов пытается увековечить борьбу Украины против агрессии РФ в кино

По его словам, об исторической битве за Авдеевку должен знать каждый гражданин Украины.

Форма кино гораздо более долговечна, чем новости. Какой бы важной была журналистика, к сожалению, в мире происходит так много событий, так много важных историй, что нужны чрезвычайные усилия, чтобы удержать чье-то внимание на событиях особенно, если она важна для вас лично. И история Андреевки и солдат, которые пытаются туда добраться, лично для меня очень важна, — убеждает режиссер. Поделиться