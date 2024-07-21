РФ активізувала залучення до боїв непідготовлених нерегулярних військ — розвідка Британії

Росія все частіше використовує у наступальних операціях проти України непідготовлені військові формування.

Чому РФ почала активніше залучати непідготовлені війська

Як зазначається, Москва використовує їх попри те, що вони не мають підготовки, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки. Це робить їх більш вразливими, ніж підрозділи регулярної армії.

Одним із прикладів є Добровольчий корпус, який було створено у 2023 році. Він складається з понад 20 тисяч резервістів, найманців та колишніх засуджених.

🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.



❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2024

У відомстві зазначили, що ці сили служать в нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем. І ймовірно, зазнали більше втрат.

Ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно з російськими регулярними частинами, — резюмували у британському Міноборони. Поширити

Що цьому передувало

Естонська розвідка констатувала, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою, попри значні втрати та поступове надходження Україні західної зброї.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що різниця вбитими і пораненими у ЗСУ та армії РФ станом на сьогодні вкрай суттєва.

За словами Володимира Зеленського, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.