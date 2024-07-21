РФ активізувала залучення до боїв непідготовлених нерегулярних військ — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ активізувала залучення до боїв непідготовлених нерегулярних військ — розвідка Британії

Міноборони Британії
РФ активізувала залучення до боїв непідготовлених нерегулярних військ — розвідка Британії

Росія все частіше використовує у наступальних операціях проти України непідготовлені військові формування.

Головні тези:

 

  • Добровольчий корпус, створений в 2023 році із резервістів та найманців, є одним із прикладів нерегулярних підрозділів, які підконтрольні Росії.
  • Естонська розвідка вказує на інтенсивність атак РФ на полі бою та значні втрати.
  • Президент України Володимир Зеленський наголошує на суттєвій різниці у втратах між ЗСУ та армією РФ, де російські окупанти залишають поранених на полі бою.
  • Російські нерегулярні війська станом на сьогодні зазнали пропорційно більших втрат у порівнянні з регулярними частинами.

Чому РФ почала активніше залучати непідготовлені війська

Як зазначається, Москва використовує їх попри те, що вони не мають підготовки, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки. Це робить їх більш вразливими, ніж підрозділи регулярної армії.

Одним із прикладів є Добровольчий корпус, який було створено у 2023 році. Він складається з понад 20 тисяч резервістів, найманців та колишніх засуджених.

У відомстві зазначили, що ці сили служать в нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем. І ймовірно, зазнали більше втрат.

Ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно з російськими регулярними частинами, — резюмували у британському Міноборони.

Що цьому передувало

Естонська розвідка констатувала, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою, попри значні втрати та поступове надходження Україні західної зброї.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що різниця вбитими і пораненими у ЗСУ та армії РФ станом на сьогодні вкрай суттєва.

За словами Володимира Зеленського, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.

Тобто це говорить про те що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають її на полі бою. І тому я не можу порівнювати цей процес зі "скільки ще ми можемо”, — наголосив президент України.

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