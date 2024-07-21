РФ активизировала привлечение к боям неподготовленных нерегулярных войск — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

РФ активизировала привлечение к боям неподготовленных нерегулярных войск — разведка Британии

Минобороны Британии
РФ активизировала привлечение к боям неподготовленных нерегулярных войск — разведка Британии
Читати українською

Россия все чаще использует в наступательных операциях против Украины неподготовленные военные формирования.

Главные тезисы

 

  • Неподготовленные войска, не имеющие артиллерийской или воздушной поддержки, становятся более уязвимыми на поле боя по сравнению с регулярными частями.
  • Добровольческий корпус, состоящий из резервистов, наемников и бывших осужденных, является одним из примеров использования неподготовленных сил в российских операциях.
  • Украинский президент Зеленский отмечает значительную разницу в потерях между украинской армией и войсками РФ, указывая на крайне низкую скорость выживаемости российских войск на поле боя.

Почему РФ начала активнее привлекать неподготовленные войска

Как отмечается, Москва использует их, несмотря на то, что они не имеют подготовки, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки. Это делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.

Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году. Он состоит из более чем 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных.

В ведомстве отметили, что эти силы служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем. И вероятно, понесли больше потерь.

Эти формирования, вероятно, понесли пропорционально большие потери в течение последних девяти месяцев по сравнению с российскими регулярными частями, — резюмировали в британском Минобороны.

Что этому предшествовало

Эстонская разведка констатировала, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя, несмотря на значительные потери и постепенное поступление в Украину западного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разница убитыми и ранеными в ВСУ и армии РФ по состоянию на сегодняшний день крайне существенна.

По словам Владимира Зеленского, если у Вооруженных сил Украины один убит на 6-8 раненых, то у российских оккупантов каждый второй-третий.

То есть это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, они оставляют его на поле боя. И поэтому я не могу сравнивать этот процесс с "сколько мы можем", — подчеркнул президент Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ подсчитали потери армии РФ с начала войны против Украины
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Британии озвучила потери армии РФ за последние 2 месяца
Минобороны Британии
Уничтоженная БТР армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?