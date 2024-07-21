РФ активизировала привлечение к боям неподготовленных нерегулярных войск — разведка Британии

Россия все чаще использует в наступательных операциях против Украины неподготовленные военные формирования.
Главные тезисы
- Неподготовленные войска, не имеющие артиллерийской или воздушной поддержки, становятся более уязвимыми на поле боя по сравнению с регулярными частями.
- Добровольческий корпус, состоящий из резервистов, наемников и бывших осужденных, является одним из примеров использования неподготовленных сил в российских операциях.
- Украинский президент Зеленский отмечает значительную разницу в потерях между украинской армией и войсками РФ, указывая на крайне низкую скорость выживаемости российских войск на поле боя.
Почему РФ начала активнее привлекать неподготовленные войска
Как отмечается, Москва использует их, несмотря на то, что они не имеют подготовки, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки. Это делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.
Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году. Он состоит из более чем 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных.
🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2024
❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC
В ведомстве отметили, что эти силы служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем. И вероятно, понесли больше потерь.
Что этому предшествовало
Эстонская разведка констатировала, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя, несмотря на значительные потери и постепенное поступление в Украину западного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разница убитыми и ранеными в ВСУ и армии РФ по состоянию на сегодняшний день крайне существенна.
По словам Владимира Зеленского, если у Вооруженных сил Украины один убит на 6-8 раненых, то у российских оккупантов каждый второй-третий.
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