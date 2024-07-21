РФ активизировала привлечение к боям неподготовленных нерегулярных войск — разведка Британии

Россия все чаще использует в наступательных операциях против Украины неподготовленные военные формирования.

Почему РФ начала активнее привлекать неподготовленные войска

Как отмечается, Москва использует их, несмотря на то, что они не имеют подготовки, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки. Это делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.

Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году. Он состоит из более чем 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных.

🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.



❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2024

В ведомстве отметили, что эти силы служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем. И вероятно, понесли больше потерь.

Эти формирования, вероятно, понесли пропорционально большие потери в течение последних девяти месяцев по сравнению с российскими регулярными частями, — резюмировали в британском Минобороны. Поделиться

Что этому предшествовало

Эстонская разведка констатировала, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя, несмотря на значительные потери и постепенное поступление в Украину западного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разница убитыми и ранеными в ВСУ и армии РФ по состоянию на сегодняшний день крайне существенна.

По словам Владимира Зеленского, если у Вооруженных сил Украины один убит на 6-8 раненых, то у российских оккупантов каждый второй-третий.