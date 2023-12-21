РФ атакує Україну дронами. У Києві уламки впали на житловий будинок

У ніч на 22 грудня російські окупанти атакують Україну ударними дронами. У Києві та області працює протиповітряна оборона.

Робота ППО у Києві 21 грудня

КМВА повідомила про роботу ППО у столиці.

Пізніше там повідомили, що внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілей в Солом’янський районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок.

Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події. Поширити

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що уламки впали у Голосіївському районі столиці.

Атака дронів на Україну

Станом на 23:30 над Україною перебувало 4 групи ударних дронів. Повітряні мили попереджають:

Вінниччина → курсом на Старокостянтинів на Хмельниччині!

Одещина → в північному напрямку!

Миколаївщина → Кіровоградщина → курсом на північний захід!

Київщина → працює ППО!

Сумська ОВА вже повідомила, що ввечері 21 грудня над областю збили ворожий БпЛА типу “Шахед”.