РФ атакує Україну дронами. У Києві уламки впали на житловий будинок

У ніч на 22 грудня російські окупанти атакують Україну ударними дронами. У Києві та області працює протиповітряна оборона.
Робота ППО у Києві 21 грудня
КМВА повідомила про роботу ППО у столиці.
Пізніше там повідомили, що внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілей в Солом’янський районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що уламки впали у Голосіївському районі столиці.
Атака дронів на Україну
Станом на 23:30 над Україною перебувало 4 групи ударних дронів. Повітряні мили попереджають:
Вінниччина → курсом на Старокостянтинів на Хмельниччині!
Одещина → в північному напрямку!
Миколаївщина → Кіровоградщина → курсом на північний захід!
Київщина → працює ППО!
Сумська ОВА вже повідомила, що ввечері 21 грудня над областю збили ворожий БпЛА типу “Шахед”.
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